Lazio sai sakkoja Anne Frankin kuvista – välttyi kuitenkin stadionpannalta

Italian jalkapalloliigan Lazio on saanut 50 000 euron sakot siitä, että sen fanit heiluttelivat ottelussa toisen maailmansodan aikana keskitysleirillä kuolleen juutalaistytön Anne Frankin kuvia. Italian jalkapalloliitto ei kuitenkaan määrännyt seuraa pelaamaan tyhjille katsomoille, vaikka näin oli vaadittu.

Lazion pahamaineiset "ultra-fanit" olivat sijoittaneet Anne Frankin kuvan toisen roomalaisseuran AS Roman pelipaitaan julisteissa, joita he esittelivät Cagliaria vastaan pelatussa ottelussa lokakuussa. Ultrat oli asetettu ottelussa istumaan Stadio Olimpico -stadionin AS Roman kannattajien päätyyn, sillä laziolaisten oma pääty oli suljettu aiempien rasististen välikohtausten takia.

Anne Frank -kuvat nostivat kovasti kohua Italiassa, ja 13 Lazio-fania sai pitkäaikaisia porttikieltoja Stadio Olimpicolle.