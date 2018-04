Liverpoolissa tapahtuneissa väkivaltaisuuksissa loukkaantunut jalkapallofani taistelee elämästään. Uhria hoidetaan sairaalan neurologisella osastolla vakavan päävamman vuoksi, ja hänen tilansa on kriittinen, paikallinen poliisilaitos vahvistaa.

Liverpool voitti tiistaina Mestarien liigassa välierän ensimmäisessä osassa AS Roman 5–2, mutta Liverpoolin ajatukset ovat nyt fanin kunnossa.

– Ajatuksemme ovat ensisijaisesti uhrissa ja hänen perheessään tänä erittäin traumaattisena aikana. Tulemme tarjoamaan heille kaiken tukemme, seura kertoi.

Italialaisseura AS Roman mukaan jalkapallossa ei ole tilaa nähdylle käyttäytymiselle.

– AS Roma tuomitsee tuollaisen käytöksen ja tuomitsee pienen fanijoukon käytöksen, joka saattaa häpeään seuran ja enemmistön kannattajista.

Useita pidätyksiä

Mediaraporttien mukaan loukkaantunut on 53-vuotias mies, joka matkusti Liverpool–AS Roma -otteluun Irlannista. Poliisi on pidättänyt useita henkilöitä väkivaltaisuuksien johdosta. Kahta AS Roman kannattajaa epäillään murhayrityksestä. Epäillyt ovat 25- ja 26-vuotiaat miehet.

– Uskomme, että uhri oli Liverpoolissa veljensä kanssa Liverpoolin ja Roman välieräottelun vuoksi. Hän joutui pahoinpitelyn uhriksi Roman ja Liverpoolin kannattajien välisessä kahakassa noin kello 19.35 paikallista aikaa, kertoi Paul Speight paikallisesta poliisista.

– Todistajien mukaan uhria lyötiin vyöllä, ja sitten hän kaatui maahan. Ensihoitajat veivät hänet ambulanssilla Waltonin neurologiseen keskukseen, missä hänellä todettiin päävamma. Hänen tilansa on kriittinen, ja omaisia on informoitu asiasta.