Liverpool kukisti Mestarien liigan loppuottelussa Tottenhamin: "Ehkä elämäni paras ilta" – katso riemukas kuvasarja

Vuosi sitten Liverpoolin egyptiläishyökkääjä Mohamed Salah loukkaantui jalkapallon Mestarien liigan loppuottelussa Real Madridia vastaan, joutui jättämään pelin kesken ja Real karkasi mestaruuteen. Tänä vuonna hyökkääjä aikoi paikata pettymyksen ja aloitti talkoot jo loppuottelun toisella minuutilla.

Salahin ja koko joukkueen työ sai kauneimman mahdollisen palkinnon, kun Liverpool kukisti myöhään lauantai-iltana Madridissa pelatussa loppuottelussa Tottenhamin maalein 2–0. Salahin lisäksi maalintekijänä kunnostautui myös Divock Origi.

Liverpoolille mestaruus oli kuudes, kun laskuun otetaan Mestarien liiga ja sitä edeltänyt Euroopan cup. Edellisen kerran joukkue voitti Mestarien liigan vuonna 2005.

Liverpoolilla oli takana viime kauden loppuottelupettymys ja tällä kaudella niukasti hävitty Valioliigan mestaruus. Mestarien liigassa se raivasi niukasti tiensä pudotuspeleihin ja nousi välierissä mahdottomasta 0–3-takaa-ajotilanteesta jatkoon yhteismaalein 4–3 Barcelonaa vastaan.

Liverpoolin saksalaisvalmentaja Jürgen Klopp onnistui voittamaan Mestarien liigan kolmannella yrittämällä, kun hän hävisi Borussia Dortmundin päävalmentajana Bayern Münchenille vuonna 2013 ja Real Madridille vuosi sitten.

Salah pääsi pilkulle toisella minuutilla, kun Liverpoolin Sadio Manen potkaisema pallo osui Tottenhamin Moussa Sissokon käteen. Tottenhamin maalivahti Hugo Lloris ei yltänyt Salahin kovaan laukaukseen.

Toisella jaksolla Tottenham liikutti palloa ensimmäistä paremmin, mutta sortui murtautumisvaiheessa usein heikkoihin syöttöihin. Tottenhamin Dele Alli pääsi vajaan 80 minuutin kohdalla puskemaan Kieran Trippierin keskityksestä, mutta pallo meni yli maalin.

Hetki myöhemmin Son Heung-Min kokeili kaukolaukauksella, ja Liverpool-maalivahti Alisson Becker esitti tärkeän torjunnan. Jatkotilanteessa Alisson torjui Lucas Mouran yrityksen.

Reilut viisi minuuttia ennen täyttä aikaa Alisson torjui Christian Eriksenin vapaapotkun, ja pian tämän jälkeen Origi viimeisteli loppulukemat toisessa kenttäpäädyssä.

Liverpool-luotsi Klopp oli pakahtua onnesta: "Ehkä elämäni paras ilta"

Liverpoolin saksalainen valmentajavelho Jürgen Klopp oli ikionnellinen Mestarien liigan finaalin päätyttyä hänen joukkueensa voittoon. Klopp kuvaili saavutusta hänen valmentajauransa suurimmaksi.

Madridissa otettu 2–0-voitto Tottenhamista katkaisi samalla 51-vuotiaan Kloppin henkilökohtaisen, kuuden ottelun mittaisen finaalien tappioputken. Hän oli Liverpoolin päävalmentajana hävinnyt Englannin liigacupin ja Eurooppa-liigan finaalit vuonna 2016 sekä Mestarien liigan finaalin Real Madridia vastaan vuosi sitten. Edellisessä seurassaan Borussia Dortmundissa hän hävisi Mestarien liigan finaalin Bayern Münchenille 2013 sekä Saksan cupin finaalit 2014 ja 2015.

– Olen niin onnellinen poikien puolesta, olen niin onnellinen perheeni puolesta. He kärsivät joka vuosi kun menemme finaaliin, he ansaitsevat sen enemmän kuin kukaan muu, Klopp sanoi.

– Tämä saattaa olla elämäni paras ilta.

Uskomattomien, värikkäiden ja vauhdikkaiden välieräottelujen jälkeen finaali jäi tasoltaan vaatimattomaksi. Molempien englantilaisjoukkueiden otteita leimasi väsymys pitkän kauden lopussa. Klopp ylisti uupuneen joukkueensa osoittamaa sisua.

– Oletteko koskaan nähneet tällaista joukkuetta, joka taistelee vaikkei tankissa enää ole polttoainetta? Ja meillä on maalivahti joka saa vaikeat asiat näyttämään helpoilta, Klopp kehui.

– Tämä on hieno juttu kehityksellemme, koska tähän asti on aina ollut niin että vaikka olemme ottaneet hyviä edistysaskeleita, ihmiset sanovat vain että 'mitä sitten, ette ole voittaneet mitään'.

Kapteeni painotti Liverpoolin yhteenkuuluvuutta

Liverpoolin kapteeni Jordan Henderson puolestaan suitsutti päävalmentajaansa, jonka pelaajat nostivat yhdessä ilmaan mestaruuden ratkettua.

– Ilman tätä valmentajaa tämä olisi mahdotonta. Kauden aikana tulee vaikeita aikoja, mutta se mitä hän on tehnyt saavuttuaan seuraan on uskomatonta. Joukkueessa on niin suuri yhteenkuuluvuus, hän on luonut todella erityisen pukuhuoneen – kaikki kehut kuuluvat valmentajalle, Henderson sanoi Uefa.comin mukaan.

– Olen niin ylpeä voidessani olla osa tätä seuraa ja sen kruunaaminen tällä on hyvin erityistä.