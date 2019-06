Liverpool-luotsi Jürgen Klopp sai onnittelusoiton Pep Guardiolalta

Liverpoolin saksalainen valmentajavelho Jürgen Klopp oli ikionnellinen Mestarien liigan finaalin päätyttyä hänen joukkueensa voittoon. Klopp kuvaili saavutusta hänen valmentajauransa suurimmaksi ja paljasti saaneensa onnittelusoiton Machester Cityn valmentajalta Pep Guardiolalta.

Englannin Valioliigassa Machester City piti Liverpoolin niukasti takanaan.

– Lupasimme toisillemme, että ensi vuonna potkimme taas toisiamme takamuksille. Lähdemme hakemaan kaikkea ja katsomme, jos saamme jotakin, Klopp kertoi puhelusta.

Madridissa otettu 2–0-voitto Tottenhamista katkaisi 51-vuotiaan Kloppin henkilökohtaisen kuuden ottelun mittaisen finaalien tappioputken. Hän oli Liverpoolin päävalmentajana hävinnyt Englannin liigacupin ja Eurooppa-liigan finaalit vuonna 2016 sekä Mestarien liigan finaalin Real Madridia vastaan vuosi sitten. Edellisessä seurassaan Borussia Dortmundissa hän hävisi Mestarien liigan finaalin Bayern Münchenille 2013 sekä Saksan cupin finaalit 2014 ja 2015.

– Olen niin onnellinen poikien puolesta, olen niin onnellinen perheeni puolesta. He kärsivät joka vuosi, kun menemme finaaliin, he ansaitsevat sen enemmän kuin kukaan muu. Tämä saattaa olla elämäni paras ilta, Klopp sanoi.

"Vain alkua"

Saksalaisvalmentaja lupasi, että Liverpoolin nykykokoonpanon parhaat vuodet ovat vielä edessä.

– Tämä on vain alkua tälle ryhmälle. Tämä on hieno ikäluokka, heillä on yhä uransa parhaat ajat edessään. Se on iso asia, Klopp sanoi.

Värikkäiden välieräottelujen jälkeen finaali jäi tasoltaan vaatimattomaksi. Molempien englantilaisjoukkueiden otteita leimasi väsymys pitkän kauden lopussa. Klopp ylisti uupuneen joukkueensa osoittamaa sisua.

– Oletteko koskaan nähneet tällaista joukkuetta, joka taistelee, vaikkei tankissa enää ole polttoainetta? Ja meillä on maalivahti, joka saa vaikeat asiat näyttämään helpoilta, Klopp kehui.

– Tämä on hieno juttu kehityksellemme, koska tähän asti on aina ollut niin, että vaikka olemme ottaneet hyviä edistysaskeleita, ihmiset sanovat vain että mitä sitten, ette ole voittaneet mitään.

Kapteeni painotti Liverpoolin yhteenkuuluvuutta

Liverpoolin kapteeni Jordan Henderson puolestaan suitsutti päävalmentajaansa, jonka pelaajat nostivat yhdessä ilmaan mestaruuden ratkettua.

– Ilman tätä valmentajaa tämä olisi mahdotonta. Kauden aikana tulee vaikeita aikoja, mutta se, mitä hän on tehnyt saavuttuaan seuraan, on uskomatonta. Joukkueessa on niin suuri yhteenkuuluvuus, hän on luonut todella erityisen pukuhuoneen – kaikki kehut kuuluvat valmentajalle, Henderson sanoi Uefa.comin mukaan.

– Olen niin ylpeä voidessani olla osa tätä seuraa ja sen kruunaaminen tällä on hyvin erityistä.