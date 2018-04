Liverpool-luotsi Klopp: "Täydellistä 80 minuutin ajan"

Liverpool järjesti hieman kaksijakoista show'ta kotikannattajilleen jalkapallon Mestarien liigan välierän 1. osaottelussa Anfield-stadionilla. Vieraaksi tullut AS Roma oli pitkään kotijoukkueen jyrän alla Liverpoolin takoessa kuin hurmiossa 5–0-johdon, mutta hurmosta hieman himmensivät ottelun loppuvaiheissa tulleet kaksi roomalaismaalia.

Liverpool pääsee toki 2. toukokuuta pelattavaan toiseen osaotteluun sinänsä turvallisessa 5–2-johdossa. Seuran historian kahdeksatta Euroopan cupin tai Mestarien liigan finaalia ei kuitenkaan voi vielä julistaa varmaksi, varsinkaan kun muistelee Roman suoritusta puolivälierissä. Avausosan Barcelonassa 1–4-hävinnyt Roma teki toisessa osaottelussa todellisen ihmeen, ja pudotti espanjalaisjätin 3–0-kotivoitolla.

Huikeaa kautta pelaava Liverpoolin tähti, AS Roman ex-pelaaja Mohamed Salah aloitti tiistai-illan liverpoolilaisjuhlat 36. minuutilla upealla yläkulmavedolla. Sama mies tuplasi johdon hieman ennen taukovihellystä nostamalla läpiajosta tyylikkäästi pallon yli Roma-vahti Alisson Beckerin.

Salah on tehnyt tällä kaudella jo 43 maalia. Mestarien liigassa hän pelasi 11. ottelunsa tällä kaudella, ja maaleja liigassa on koossa jo kymmenen.

Toisella puoliajalla Salah nosti sitten tämän kauden Mestarien liigan maalisyöttösaldonsa viiteen. Laidallaan viilettänyt 25-vuotias egyptiläinen järjesti ensin Sadio Manelle 56. minuutilla maalin, ja viisi minuuttia myöhemmin Salah piti jälleen pilkkanaan Roma-puolustusta. Esityön viimeisteli maalin edestä helposti Roberto Firmino.

Firmino teki vielä 69. minuutilla 5–0, mutta viimeisen kymmenminuuttisen aikana Pool-fanien makeaa iltaa kitkeröittivät kokenut Roma-kärki Edin Dzeko ja rangaistuspotkusta osunut Diego Perotti. Sattumaa kenties, mutta Salah oli jo tuolloin otettu vaihtoon kentältä.

"Olisimme voineet tehdä enemmänkin"

Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp myöntää, että AS Roman kaksi maalia jalkapallon Mestarien liigan välieräavauksen lopussa veivät hieman iloa joukkueen upeasta illasta.

– Täydellistä esitystä noin 80 minuutin ajan. Teimme yhden puolustusvirheen, ja rangaistuspotku ei ollut rangaistuspotku, mutta niin nyt on ja nyt tilanne on 5–2. 5–0- tai 5–1-tilanne olisi tehnyt meidät iloisemmiksi, mutta kyllä 5–2 on loistava tulos, Klopp sanaili BT Sportille BBC:n mukaan.

– Teimme nuo maalit, ja olisimme voineet tehdä enemmänkin. Se kaikki on positiivista. Tällä hetkellä kaikki ei tunnu kuitenkaan positiiviselta, koska he tekivät nuo kaksi maalia, mutta huomenna näen hyvät puolet. Tämä oli parempaa kuin mitä ajattelin ennen ottelua, mutta tällä hetkellä (mielessä) kuitenkin pieni virhe.

Kloppille mietittävää toi myös Alex Oxlade-Chamberlainin loukkaantuminen. Hänet kannettiin paareilla kentältä avauspuoliajalla.

– Luultavasti aika paha loukkaantuminen. Ja se tietää meille huonoa. Joukkuetta ei pysty laajentamaan tällä hetkellä, joten seuraavissa peleissä tarvitaan luovuutta, Klopp totesi.

AS Roman valmentaja Eusebio di Francesco toisteli sanoja, joita sanoi puolivälierien avausosan jälkeen.

– Aloitimme pelin hyvin, mutta sitten kadotimme otetta. Tuo loppuvaiheen reaktio (kaksi maalia) oli kuitenkin hyvin tervetullut, ja meidän on uskottava nousuun (toisessa osassa).