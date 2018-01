Loukkaantuneet Coutinho ja Salah sivussa Liverpoolin pelistä

Jalkapallon Englannin Valioliigan Liverpool lähtee uudenvuodenpäivän peliin Burnleytä vastaan ilman tähtiään Philippe Coutinhoa ja Mohamed Salahia. Coutinholla on reisivamma ja Salahilla nivusvaivaa.

Loukkaantumisten uskotaan olevan vähemmän vakavia, mutta Liverpool ei halua riskeerata tähtikaksikon kanssa. He saattavat pelata perjantaina, kun Liverpool kohtaa Englannin cupissa paikallisvastuksensa Evertonin.

Coutinhon ympärillä on kohuttu jälleen viime päivinä. Eilen kerrottiin, kuinka Espanjan liigan jätin Barcelonan paitavalmistaja Nike oli vahingossa mainostanut nettisivuillaan Barcelonan paitaa, jossa oli Coutinhon nimi.

Liverpool hylkäsi elokuussa Barcelonan tarjouksen Coutinhosta, ja sen jälkeen Coutinho ilmoitti haluavansa pois englantilaisseurasta. Liverpool kuitenkin hylkäsi vielä kaksi muuta tarjousta, tietojen mukaan yli sadan miljoonan punnan arvoiset.

Coutinho oli alkukaudesta sivussa selkävaivan vuoksi, mutta viime aikoina tahti on ollut vakuuttavaa: seitsemän maalia kahdeksassa viime pelissä. Salahin vauhti on ollut hurjaa koko kauden. Hän on tehnyt Liverpoolille jo 23 maalia.