Maailman parhaan pelaajan boikotti varjostaa jalkapallon MM-kisoja – JyPK-pelaajat Leena Mankki ja Kia Voutilainen listaavat turnauksen suurimmat mestarisuosikit

Jalkapallon naisten MM-kisat alkavat perjantaina Ranskassa. Kuukauden kestävään turnaukseen osallistuu 24 maata. Mestaruutta puolustaa Yhdysvallat, joka on tälläkin kertaa suurin ennakkosuosikki.

– Yhdysvallat on edelleen kova ja näissäkin kisoissa suurin suosikki mestariksi. Heillä on joukkueessa kokeneita huippupelaajia, kuten Alex Morgan ja Carli Lloyd, Jyväskylän Pallokerhon hyökkääjä Kia Voutilainen arvioi.

USA:n lisäksi hän nostaa suurimmiksi suosikeiksi Manchester Unitedissa pelanneen Phil Nevillen valmentaman Englannin ja emäntämaa Ranskan.

– Englanti on pelannut harjoitusottelut vahvasti. Se on tehokas joukkue, joka tekee paljon maaleja. Ranska on pelannut nousujohteisesti ja emäntämaana heillä on fanit puolellaan, Voutilainen perustelee.

Hyökkääjänä JyPKissä pelaava Voutilainen seuraa tarkasti oman pelipaikkansa pelaajia kisoissa. Hän veikkaa maalikuningattareksi USA:n 29-vuotiasta Morgania.

– Hän on kokenut ja kova hyökkääjä. Toisena nimenä nostan esiin Englannin Fran Kirbyn.

Yhdysvallat on suurin suosikki mestariksi myös JyPKin keskikenttäpelaajan Leena Mankin papereissa. Muina suosikkeina hän nostaa esiin Hollannin, joka on puolustava Euroopan mestari, sekä Saksan.

– Hollannilla on aika paljon samoja pelaajia kuin EM-kisoissa ja luulen, että he pitävät tasonsa. Saksasta tykkään heidän pelitapansa vuoksi. He pelaavat tosi kovaa ja aktiivisesti kaikissa ikäluokissa. Halu voittaa on kova, Mankki kommentoi.

Kisojen parhaaksi pelaajaksi hän veikkaa Hollannin Lieke Martensia, jonka kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa valitsi maailman parhaaksi naispelaajaksi 2017.

– Martens pelaa keskikentän laitaa ja hänen otteitaan aion seurata kisoissa tarkasti. Morgan voi olla myös vahvoilla, jos USA menee pitkälle.

Suomea ei kisoissa nähdä, mutta naisten jalkapallon kestomenestyjät Ruotsi ja Norja ovat mukana. Norjassa kohua aiheutti jo ennen kisoja Ada Hegerbergin boikotti. Maailman parhaan naispelaajan Kultaisella pallolla viime vuonna palkittu 23-vuotias Hegerberg kieltäytyi edustamasta maataan, koska hänen mielestään naispelaajia ei kunnioiteta Norjassa tarpeeksi. Hyökkääjänä pelaava Hegerberg edustaa seuratasolla ranskalaista Olympique Lyonnaisia, jossa hän on iskenyt maaleja yli maali per peli -tahtiin.

– Onhan se Norjalle huikea menetys. Mutta samalla on tosi vaikuttavaa, että hän ajaa omaa asiaansa ja saa varmasti sillä tavalla huomiota, Voutilainen toteaa.

– Ruotsi on vähän sellainen musta hevonen. Heillä on aina vahva jengi, joka välillä onnistuu ja välillä ei, Mankki pohtii.

Tuoreet ylioppilaat Voutilainen ja Mankki ovat edustaneet Suomea U19-maajoukkueessa. Molemmat uskovat, että Suomi pääsee MM-kisoihin ennemmin tai myöhemmin. EM-kisoissa Helmarit on ollut mukana kolmesti: vuosina 2005, 2009 ja 2013.

– Uskon, että Suomella on jatkossa hyvät mahikset. Päästään MM-kisoihin varmaan ennen miehiä. Myös naisjalkapallon arvostus on Suomessa paremmalla tasolla kuin vielä muutama vuosi sitten, Voutilainen iloitsee.

– Liigan osalta on tietysti harmittavaa, että PK-35 Vantaa ei ole enää mukana. Liigan taso on kuitenkin tänä vuonna hyvä ja mukana on paljon hyviä pelaajia. Toivottavasti päästäisiin arvokisoihin mukaan tulevaisuudessa, Mankki toivoo.

MM-kisoissa joukkueet on jaettu kuuteen neljän joukkueen lohkoon. Jatkoon etenevät lohkojen kaksi parasta sekä neljä parasta lohkokolmosta. Näistä joukkueista muodostetaan 16 maan pudotuspelikaavio, josta kaksi joukkuetta etenee 7. heinäkuuta Lyonissa pelattavaan finaaliin.

Kerran neljässä vuodessa järjestettävä naisten MM-turnaus pelataan nyt kahdeksannen kerran. Ensimmäiset kisat järjestettiin Kiinassa vuonna 1991. Mestaruuden vei tuolloin Yhdysvallat, joka on kisahistorian menestynein maa kolmella MM-kullalla. Saksa on voittanut mestaruuden kahdesti, Norja ja Japani kerran.

Norja voitti turnauksen vuonna 1995 ja vuonomaan plakkarissa on lisäksi yksi MM-hopea. Ruotsin paras saavutus on hopea vuodelta 2003, jolloin joukkue hävisi finaalin Saksalle jatkoajalla. Länsinaapurimme saldona on lisäksi kaksi MM-pronssia.