Maalivahti Nordqvist suuntaa IFK Mariehamnista Norjaan

Miesten jalkapalloliigassa pelaava IFK Mariehamn on lainannut maalivahtinsa Marc Nordqvistin, 21, loppukaudeksi Norjan kakkostasolla pelaavaan FK Jerviin.

– Näemme tämän hyvänä mahdollisuutena Marcille kehittyä uudessa ympäristössä ja pelata kelpo tasolla, seurapomo Peter Mattsson sanoi IFK Mariehamnin kotisivuilla.

Nordqvist sai tällä kaudella tililleen 11 ottelua Suomen liigassa. Kauden edetessä hän kuitenkin menetti joukkueen ykkösmaalivahdin paikkansa.

Jervin sijoitus 16 joukkueen Norjan kakkostasolla on kymmenes. IFK Mariehamn on pelannut vaisun kauden ja on kotimaan liigassa kymmenentenä.