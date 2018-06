Mbappe vei Ranskan MM-kisojen pudotuspeleihin

Ranskan tähtisikermä nähdään jalkapallon MM-kisojen pudotuspeleissä. Asia varmistui jo ennen C-lohkon päätöskierrosta, kun Ranska kukisti Perun 1–0 Kylian Mbappen avauspuoliajan osumalla.

Ranska on voittanut molemmat pelaamansa ottelut Venäjän MM-kisoissa ja johtaa C-lohkoa puhtaalla pelillä. Sen takana lohkossa on Tanska, joka on kerännyt neljä pistettä. Kaksikko kohtaa alkulohkon päätöskierroksella.

Jekaterinburgissa pelattu Ranskan ja Perun välinen ottelu ei jää aikakirjoihin klassikkona. Ranska teki tarvittavan, siirtyi 34. minuutilla johtoon ja keskittyi sen jälkeen lähinnä suojelemaan etumatkaansa.

Se riitti voittoon, sillä Peru ei pystynyt horjuttamaan nimekästä vastustajaansa. Perulaisista Pedro Aquino oli lähimpänä tasoitusta, kun hänen kaukolaukauksensa osui toisella jaksolla maalikehikoihin.

Ranskan pelisuunnitelmasta kertoo paljon, että Peru piti vastustajaansa enemmän palloa. Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan tilastojen mukaan Ranskan pallonhallintaprosentti oli vain 44 ja syöttöprosentti melko keskinkertainen 77.

Mbappesta nuorin maalintekijä

Ottelun ainoa osuma nähtiin, kun pallo kimposi Perun maalivahdin Pedro Gallesen yli. Mbappe oli tilanteessa kärppänä paikalla ja ohjasi pallon tyhjään verkkoon.

Hänestä tuli Ranskan MM-historian nuorin maalintekijä, sillä Mbappella on ikää 19 vuotta ja 183 päivää.

– Teimme tarvittavan voiton eteen. Olisimme voineet tehdä avauspuoliajalla enemmänkin maaleja. Toinen puoliaika oli tiukempi, Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps tiivisti Fifan sivuilla.

C-lohkon toinen jatkaja on Tanska tai yhdessä pisteessä oleva Australia. Nollilla olevan Perun urakka päättyy alkulohkoon, jonka päätösottelussaan se kohtaa Australian.

Ranska eteni neljä vuotta sitten puolivälieriin. Vaikka se on jalkapallomaailman jättejä, pudotuspelipaikat kaksissa peräkkäisissä MM-kisoissa ovat sille harvinaista herkkua. Edellisen kerran se kykeni vastaavaan vuosina 1982 ja 1986, jolloin maa sijoittui neljänneksi ja kolmanneksi.