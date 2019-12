Messi ohittanee Pelen ensi vuonna – legendan ennätys enää 25 maalin päässä

Edson Arantes do Nascimento, ympäri pallon tunnettu nimellä Pele, on jalkapallon kaikkien aikojen mestarimaalintekijä. Nyt yksi brasilialaislegendan ennätyksistä on kuitenkin horjumassa: lauantaina Barcelonalle jälleen kerran maalannut Lionel Messi on jo lähellä Pelen ennätysmaalimäärää yhden seuran riveissä, kertoi espanjalaislehti AS.

Pele teki vuosina 1956–74 Santos-seuralle 643 maalia. Messin 3–1-maali lauantain 4–1-voitossa Alavesista nosti argentiinalaistähden Barca-maalisumman lukemaan 618, joten Messillä on matkaa Pelen lukemaan enää 25 osumaa. Ja kun Messi on takonut keskimäärin yli 40 maalia vuodessa Barcelonalle, on Pelen sivuuttaminen ensi vuonna hyvinkin mahdollista.

Messi on tehnyt Barcelonalle 432 liigamaalia, 114 Mestarien liiga -maalia, 51 cup-maalia, 18 Espanjan Super Cup -maalia, 5 seurajoukkueiden MM-maalia ja 3 Euroopan Super Cup -maalia. Otteluita Messillä on 705.