Messin tähdittämä Argentiina jäi tasapeliin Paraguayn kanssa

Argentiina on yhä vailla voittoa jalkapallon Etelä-Amerikan mestaruusturnauksessa Copa Americassa. Brasiliassa pelattavan turnauksen toisessa ottelussaan Argentiina sai tyytyä 1–1-tasapeliin Paraguayta vastaan Belo Horizontessa.

Avausottelussaan Kolumbialle hävinnyt Argentiina jäi ensimmäisellä puoliajalla tappiolle, kun Richard Sanchez vei Paraguayn johtoon.

Supertähti Lionel Messi teki 57. minuutilla Argentiinan tasoituksen rangaistuspotkusta. Lautaro Martinezin laukaus tyssäsi ylärimaan, mutta videotarkistus paljasti, että se oli päätynyt sinne Paraguayn Ivan Pirisin käden kautta. Pallo vietiin pilkulle, eikä Messi erehtynyt.

Vain muutamaa minuuttia myöhemmin Paraguay oli vähällä mennä uudestaan johtoon, kun Nicolas Otamendi kaatoi Derlis Gonzalezin ja Paraguaylle vihellettiin rankkari. Franco Armani kuitenkin torjui Gonzalezin yrityksen, eikä lisämaaleja enää nähty.

B-lohkon toisessa ottelussa aiemmin päivällä Kolumbia löi kutsujoukkue Qatarin 1–0 Duvan Zapatan 80. minuutin maalilla ja varmisti jatkopaikkansa.

Sekä Argentiinalla että Qatarilla on nyt yksi piste, mutta Argentiinan maaliero on huonompi. Argentiinan on käytännössä pakko voittaa Qatar lohkon päätöspelissään, jotta se selviää puolivälieriin.