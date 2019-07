Mestaruutta puolustava USA on MM-finaalin suosikki – JyPK-hyökkääjä toivoo futishuuman näkyvän myös liigakatsomossa

Jalkapallon MM-kisoissa on jäljellä enää loppuhuipennus. Hallitseva mestari USA kohtaa Hollannin sunnuntaina Lyonissa pelattavassa finaalissa. USA on edennyt turnauksessa ennakko-odotusten mukaisesti voitosta voittoon. Joukkue oli jo ennen kisoja suurin suosikki mestariksi myös JyPK-hyökkääjä Kia Voutilaisen papereissa.

– USA on finaalin selkeä ennakkosuosikki. Odotus oli, että joukkue on finaalissa, vaikka joutuikin pelaamaan pudotuspelikaavion haastavammalla puolella. Uskon, että jenkkien valmentaja Jill Ellis vetää vielä ässän hihasta ja ( Megan) Rapinoe palaa kentälle.

Viisi maalia turnauksessa tehnyt Rapinoe oli sivussa välierästä Englantia vastaan. Poisjäänti herätti ihmetystä, mutta jälkikäteen syyksi kerrottiin aiemmassa Ranska-pelissä tullut reisivamma.

Hallitseva Euroopan mestari Hollanti on USA:n tavoin voittanut kaikki pelaamansa ottelut. Välierässä Ruotsia vastaan ratkaisu venyi jatkoajalle. Keskikenttäpelaaja Jackie Groenen vei Hollannin finaaliin tarkalla laukauksella.

– Hollanti pääsi finaaliin sieltä kaavion vähän helpommalta puolelta. Ekoissa peleissä joukkue vielä haki normaalia tasoaan, mutta se on pikkuhiljaa kisojen edetessä löytynyt. On se ihan vaarallinen sakki ja tosi vahva hyökkäyspäässä. Ei USA ilmaiseksi maailmanmestaruutta tule saamaan, Voutilainen toteaa.

MM-kisojen kestomenestyjä USA hakee jo neljättä mestaruuttaan. Hollannille finaalipaikka on ensimmäinen.

Turnauksen maalikuningattaren titteli on käytännössä kolmen kauppa. USA:n Alex Morgan on tehnyt kuusi maalia. Niistä viisi syntyi jo avausottelussa Thaimaata vastaan. Viimeisin osuma oli välieräpelin 2–1-voittomaali. Kuusi maalia on myös Englannin Ellen Whitellä, joka voi vielä kartuttaa saldoaan lauantain pronssiottelussa Ruotsia vastaan.

– Morgania veikkasin ennen kisoja. Eiköhän hän finaalissakin vielä onnistu ja vie tittelin. White oli vähän yllättävä. En ollut hirveästi hänestä kuullut aiemmin, mutta hän on osoittanut olevansa todella taitava maalintekijä. Ainakin minuun hän on tehnyt ison vaikutuksen, Voutilainen sanoo.

Maalin päässä kaksikosta kärkkyy USA:n Rapinoe.

Naisten MM-kisat ovat saaneet osakseen ennennäkemätöntä suosiota. USA:n ja Englannin välieräottelu oli Britannian vuoden katsotuin tv-lähetys, jota seurasi parhaimmillaan 11,7 miljoonaa silmäparia. Ruotsin ja Saksan välistä puolivälieräkamppailua seurasi Ruotsissa yli 2 miljoonaa katsojaa. Suomessa katsotuin ottelu on ollut Finnpanelin mittauksen mukaan USA–Ranska-puolivälierä, joka tavoitti parhaimmillaan lähes 700 000 katsojaa, keskikatsojamäärän ollessa yli 300 000. Voutilainenkin on huomannut kiinnostuksen naisten jalkapalloa kohtaan lisääntyneen, vaikka Suomi ei kisoihin päässytkään.

– Ihmiset ovat olleet vähän kiinnostuneempia. Saatetaan vaikka kysellä, että osaatkos tehdä tuollaista temppua, mikä nähtiin kisoissa, Voutilainen kertoo.

JyPKin peleissä MM-kisahuuma ei ole hänen mukaansa vielä näkynyt.

– Ei ole vielä innostus siirtynyt sinne, mutta nyt kun kisat loppuvat, eikä tarvitse enää katsella niitä kotisohvalla, niin sitten pitää siirtyä katsomon puolelle. Toivottavasti porukka löytää meidänkin peleihin, sairastelun vuoksi toistaiseksi sivussa oleva Voutilainen toivoo.