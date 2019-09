Miten jalkapallon EM-kisoja pääsee katsomaan paikan päälle? Vieläkö karsintapeleissä on tilaa? – Selvitimme vastaukset Huuhkajat-faneja askarruttaviin kysymyksiin

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajien syyskuun karsintaottelut Kreikkaa ja Italiaa vastaan varattiin loppuun ennätysajassa.

Miesten A-maajoukkueen neljästä viimeisestä karsintaottelusta kolmeen liput ovat olleet loppuunvarattuja jo useamman kuukauden. Lipunmyynti vierasotteluun Kreikassa ei vielä ole alkanut.

– Kotiotteluihin Armeniaa ja Liechtensteinia vastaan vapautuu myyntiin pieni määrä lippuja ennen kumpaistakin ottelua, kertoo Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis.

Kreikka-peliin Suomen faneille tulee ostettavaksi iso määrä lippuja, koska Ateenan Olympiastadion kapasiteetti on niin suuri.

Varis kertoo, että vierasotteluihin lippukiintiöt ovat olleet varsin pienet, koska kotijoukkueen tulee UEFA:n määräysten mukaan varata viisi prosenttia stadionin kapasiteetista vierasjoukkueen kannattajille.

Esimerkiksi Bosnia ja Herzegovinassa Zenican kaupungissa pelattavaan otteluun Palloliitto sai suomalaisfaneille vain 500 lippua.

– Bosnia ja Hertsegovinaan lippuja oli vähän, koska ottelu pelataan varsin pienellä stadionilla. Tuohon peliin pyritään saamaan vielä 50 lisälippua.

Lopputurnauksessa pelaavien maiden varmistuttua järjestetään lohkoarvonta 30. marraskuuta. Sen jälkeen voi alkaa suunnittelemaan lippujen ostamista Suomen pelejä ajatellen.

– Myös kisastadioneilla on kiintiöt osallistuvien maiden faneille, joten on mahdollista, etteivät kaikki halukkaat saa lippuja ostettua.

Palloliitto tulee järjestämään yhteistyökumppanien kanssa pakettimatkoja turnausmaihin, mutta ne ovat vasta suunnitteluvaiheessa.

Huuhkajien menestys on Variksen mukaan näkynyt myyntiluvuissa positiivisena.

– Jalkapallohuuman on voinut huomata kaikilla osa-alueilla. Fanituotteiden myynti on kasvanut koko vuoden, alkaen jo viime vuoden Kansojen liigan onnistumisista. Kiinnostus lajia kohtaan on näkynyt myös ottelutapahtumien lipunmyynneissä.

Tiistaina alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue teki uuden yleisöennätyksen Oulussa. Oman ikäluokkansa EM-karsintoja pelaavaa Pikkuhuuhkajien joukkuetta oli Raatin stadionilla kannustamassa 3 666 katsojaa.

Vaikka unelma Euroopasta on ollut suunnittelupöydällä Palloliiton toimistolla jo jonkin aikaa, niin kaikki voimavarat keskitetään nyt joukkueen selviämiseen EM-kisoihin.

Huuhkajat pelasi viime viikolla Tampereen Ratinan stadionilla voittaen torstaina Kreikan 1–0, mutta häviten sunnuntaina Italialle 1–2.

Italia päätti Huuhkajien voittolennot – lohkotilanne silti valoisa

Näillä tuloksilla Huuhkajat pystyy varmistamaan kisapaikkansa jo lokakuun maajoukkuetauolla voitoilla Bosnia ja Herzegovinasta sekä Armeniasta. Voitto edes yhdestä ottelusta antaisi hyvät asetelmat viimeiseen kahteen peliin marraskuussa.

Voittamalla loput pelit kotistadioneillaan Huuhkajat voisi selvittäisi tiensä Eurooppaan, mutta silloin siihen tarvitaan apua Italialta.

Italia on tähän mennessä voittanut kaikki karsintaottelunsa. Jos Italia voittaisi myös loput, ja Suomi vain kotiottelunsa, olisi kisapaikka taattu.

Tähän Huuhkajat tuskin kuitenkaan haluavat tukeutua, vaan kisapaikka halutaan ratkaista jo ensi kuussa.

Päivän video: Huuhkajat sai tukea yllättävältä suunnalta – tarttuva kannustuslaulu soi 1980-luvun hengessä

Muitakin vaihtoehtoja EM-kisoihin Suomella on, koska esimerkiksi tasapelit ovat jalkapallossa varsin yleisiä, mutta näin se tapahtuisi "yksinkertaisimmillaan".

Ja vaikkei Huuhkajat pääsisi karsintalohkosta lopputurnaukseen, tarjotaan joukkueelle vielä mahdollisuus Kansojen liigasta EM-kisoihin.