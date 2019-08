Mohsen, 12, haki Jyväskylästä turvapaikkaa ja peliseuraa, viikonloppuna hän jätti haikeat hyvästit – "Ilman heitä en olisi pystynyt pelaamaan jalkapalloa"

12-vuotias Mohsen Erfani tuli helmikuussa 2017 vanhempiensa kanssa turvapaikanhakijoina Suomeen ja Jyväskylään. Perhe on lähtöisin Afganistanista ja he oleskelivat Kreikassa ennen Suomeen tuloa. Erfanin unelma oli jo pienestä pitäen päästä pelaamaan jalkapalloa oikeassa seurajoukkueessa, mutta aiemmin perheen olosuhteet eivät olleet sitä mahdollistaneet. Haave toteutui lopulta Jyväskylän Komeetoissa.

– Hän oli pari viikkoa ollut Suomessa ja tuli meidän harkkoihin ilmaan minkäänlaista suomen kielen taitoa. Siitä lähtien hän on ollut mukana, Komeettojen D12-poikien joukkueenjohtaja Anniina Silvennoinen muistelee.

Mohsen, jota pelikaverit kutsuvat Mosseksi, sopeutui joukkoon ja oppi kielen nopeasti. Hänen Suomeen saapumisesta on nyt kulunut kaksi ja puoli vuotta. Haastattelutilanteessa suomi sujuu täysin virheettömästi ilman minkäänlaista korostusta.

– Alussa mun isoveli oli apuna ja tulkkina, äidinkielenään daria puhuva Erfani kertoo.

Hänen kaksi vuotta vanhempi isoveljensä oli matkan varrella joutunut muusta perheestä erilleen ja tullut Suomeen yksin jo puoli vuotta muita aiemmin. Nelihenkiselle perheelle kävi lopulta hyvin, sillä heille myönnettiin turvapaikka Suomesta.

Viikonloppuna Erfani pelasi viimeisen turnauksensa Jyväskylän Komeettojen paidassa seuran kotiturnauksessa Comets Cupissa. Erfani pelasi vakuuttavasti joukkueen topparina, kun Komeetat eteni D12-poikien kilpasarjassa alkulohkonsa voittoon ilman ainuttakaan päästettyä maalia. Finaalissa paikallisvastustaja JJK oli niukasti parempi 1–0-voitolla.

– Pelit sujuivat turnauksessa hyvin. Tykkään pelata puolustajana. Olen alusta asti pelannut sillä paikalla, Erfani kommentoi ja nimeää esikuvakseen Liverpool-toppari Virgil van Dijkin.

Huhtasuon liikuntapuistossa oli aistittavissa lähtemisen haikeutta, sillä Erfani muuttaa perheineen Espoon Leppävaaraan, jossa hän jatkaa pelaamista Leppävaaran Pallossa. Koulussa on edessä kuudes luokka.

– Jyväskylää tulee ikävä, Erfani huokaisee.

– Tämä on ollut vähän herkkä aihe meille. Yhdet tai kahdet itkut on jo itketty. On ollut ihana seurata tuota Mossen jalkapallomatkaa. Hän on niin sitoutunut ja mahtava pelaaja, ystäväperheen Elina Kurra kehuu.

Mossen oma tavoite on ollut selkeä jo pitkään.

– Olen koko elämäni unelmoinut, että voisin joskus pelata jalkapalloa ammatikseni.

Ystäväperheeltä lahjakas juniori on saanut tukea seuran harrastusmaksujen suorittamiseen. Joukkueenjohtaja Silvennoisen mukaan myös Leppävaarasta on löytynyt tukija, joka varmistaa sen, että Mosse ja hänen veljensä voivat jatkaa jalkapallon pelaamista.

– Tällainen toiminta on kotoutumisen kannalta erittäin tärkeää, kun harrastusmaksut ovat monille perheille aika korkeat. Ja pääkaupunkiseudulla se pelaaminen voi olla vielä kalliimpaa, Silvennoinen muistuttaa.

12-vuotias Erfani tajuaa itsekin asian varsin hyvin. Hän päättääkin haastattelun lauseeseen, joka saa kaikki kuuloetäisyydellä olevat ihmiset herkistymään.

– Mä haluaisin vielä kiittää Silvennoista ja Kurran perhettä. Ilman heitä en olisi pystynyt pelaamaan jalkapalloa.