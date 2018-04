Moses pelasti Chelsean Burnleyssä

Chelsean nigerialainen keskikenttäpelaaja Victor Moses pelasti joukkueelleen tärkeän 2–1-voiton torstain Valioliiga-ottelussa Burnleyä vastaan. Voiton ansiosta Chelsean valmentaja Antonio Conte voi vielä haaveilla noususta neljän parhaan joukkoon, mikä takaisi ensi kaudeksi paikan Mestarien liigaan.

Chelsea on liigassa viidentenä. Tottenham on sen edellä viiden pisteen päässä, ja molemmilla on neljä ottelua pelaamatta.

Vierasottelu Burnleyä vastaan kävi tukalaksi, kun espanjalaishyökkääjä Alvaro Morata ei saanut hyvistä tekopaikoista palloa ohi Burnleyn maalivahdin Nick Popen.

– Moratan ja Olivier Giroudin peluutus yhtä aikaa on meille hyvä vaihtoehto. He pelasivat hyvin yhteen ja tekivät lujasti töitä, Conte kuitenkin puolusteli Morataa.

Ashley Barnes teki 64. minuutilla kotijoukkueen onnekkaan 1–1-tasoituksen. Moses pelasti Chelsean voittomaalillaan viisi minuuttia myöhemmin.

Valioliigassa seitsemäntenä oleva Burnley oli pelannut kuusi edellistä ottelua tappioitta, ja se jahtaa liigassa kuudentena olevaa Arsenalia.

– Olemme päässeet lähemmäksi liigan suuria joukkueita. Emme ole vielä niiden kanssa samalla tasolla, mutta olemme päässeet tällä kaudella hieman lähemmäksi, Burnleyn päävalmentaja Sean Dyche arvioi.