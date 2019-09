Näkökulma: Huuhkajat liitää uljaasti kohti Eurooppaa

Ratinan ilta oli torstaina tunnetta tulvillaan, kun Suomi jatkoi taistelua jalkapallon EM-turnauspaikasta.

Huuhkajien kovin kannattajakaarti "Pohjoiskaarre" villitsi vahvalla latauksella Kreikka-peliin tulleen kotijoukkueen, ja Ratinan stadionin muun yleisön hurjaan menoon ottelun alusta lähtien Tampereella.

Jos suomalaisurheilijoilta takavuosina tuppasi usko omiin kykyihin loppumaan tärkeimmissä paikoissa, niin nykyinen sukupolvi on henkisiltä ominaisuuksiltaan eri luokkaa.

Markku Kanervan valmentama Suomi otti alkuvihellyksestä lähtien luulot pois vierailtaan, vaikka Kreikan riveistä löytyi Arsenalin ja Napolin kaltaisissa suurseuroissa pelaavien Sokratis Papastathopouloksen ja Kostas Manolaksen tapaisia tähtiä.

Pohjoiskaarre lauloi kreikkalaiset suohon aivan kuten Väinämöinen teki Joukahaiselle kansalliseepoksessamme Kalevalassa.

"Kanervan johdolla me mennään Eurooppaan". Se oli Pohjoiskaarteen viesti.

Ja torstaisen perusteella sanomaa ei ole syytä epäillä.

Olympiastadionin remontin aikana maajoukkueen kotikenttänä toimiva Ratina on oiva kotipesä Huuhkajille. Suomi on nyt voittanut Ratinassa kuusi ottelua peräkkäin päästämättä omaan verkkoon ainuttakaan maalia. Maaliero näistä otteluista on suomalaisittain huikea 9–0.

Kanerva on tehnyt vahvaa työtä valmentajana.

Suomen peli on ollut yhtä hyvin organisoitu vain Roy Hodgsonin aikakaudella runsaat kymmenen vuotta sitten.

Huuhkajissa on nyt Lukas Hradeckyn, Joona Toivion, Paulus Arajuuren ja Tim Sparvin tuomaa kokemusta, mutta myös Glen Kamaran, Robin Lodin, Pyry Soirin ja Jasse Tuomisen kaltaisia erinomaisia nuoria pelaajia.

Ja tietysti Englannin Valioliigan elokuun pelaajaksi valittu Teemu Pukki, joka on tehnyt neljä Suomen seitsemästä karsintamaalista.

Joukkue on elinkaarensa siinä vaiheessa, että käyrä osoittaa edelleen ylöspäin.

Suomen puolustus tietää tehtävänsä. Sen pelaajat täydentävät toisiaan ja pelirohkeus on huipussaan olevan itseluottamuksen ansiosta erinomaisella tasolla.

Torstaina Suomi piti palloa 45-prosenttisesti, ja ensimmäisellä puoliajalla vielä selvästi enemmän. Se on kova luku Kreikan tapaista pallonhallintajoukkuetta vastaan.

Rohkeutta ja etenkin nykyaikaisen jalkapallon vaatimaa nopeutta riittää myös keskikentällä, jossa Kamara, Lod ja Soiri pystyvät – ja ennen kaikkea uskaltavat – haastaa vastustajat yksi vastaan yksi -tilanteissa.

Karsinnan puolivälissä Suomi on tiukasti kiinni historiansa ensimmäisessä lopputurnauspaikassa.

Kisapaikka toisi Uefan pohjattomasta kassasta Suomelle yli yhdeksän miljoonaa euroa. Se olisi suuri summa Palloliiton budjettiin, joka ennen piirien fuusioimista on pyörinyt vajaassa 20 miljoonassa eurossa.

Ensi kesänä 16 maan kesken jaetut EM-kilpailut odottavat Suomea, mutta matkalippu ei loistavasta alusta huolimatta tule ilmaiseksi.

Suomi kohtaa kaikki lohkon vastustajansa vielä kertaalleen, ja ensimmäisenä karikkona on lohkoa puhtaalla pelillä johtava nelinkertainen maailmanmestari Italia, joka kaatoi Suomen karsinnan avauksessa Udinessa maaliskuussa.

Suomi käänsi peliä Kreikkaa vastaan hyvin, mutta ei voitosta huolimatta pystynyt parhaalla mahdollisella tavalla käyttämään tilaisuuksiaan hyväkseen.

Italiaa vastaan Suomen on oltava terävämpi päästessään vastahyökkäyksiin.

Inhorealistista jalkapalloa pelaavaa Italiaa vastaan Suomi saattaa päästä näennäisesti hallitsemaan peliä, mutta sen ei kannata antaa sokaista.

Italia on jalkapallokentällä tottunut tekemään vain tarvittavan, ilman kauneusarvoja.

Jokainen piste Italian tasoiselta maalta olisi ylimääräistä herkkua Suomelle.

Mutta jos Pohjoiskaarteen huuma tarttuu torstain tavoin muuhun yleisöön, kaikki on mahdollista.

Huuhkajat on hyvässä liidossa, kuten päävalmentaja Markku Kanerva yöllä torstaisen voiton jälkeen sanoi.

Niin on, mutta tuulta tarvitaan siipien alle vielä viiteen viimeiseenkin peliin.