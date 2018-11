Näkökulma: Kylläisen olon voi vielä antaa anteeksi

Suomen jalkapallomaajoukkueen tappio Budapestissä oli oikeastaan inhimillinen ja ymmärrettävä. Huuhkajien Kansojen liiga alkoi neljällä taisteluvoitolla, jossa Markku Kanervan miehistö uurasti aika lailla omilla ylärajoillaan.

Nämä voitot ja yhden maalin tappio Ateenassa olivat täyttäneet mahat ja tuoneet hyvää mieltä. Olihan Budapestin ottelu suomalaisittain ainutlaatuinen, sillä ennen ottelua joukkueella oli jo takataskussaan lohkovoitto.

Suomen kotikentällään kaatamat Kreikka ja Unkari ottivat hyvin odotetut kotivoitot, sillä vaikeuksistaan huolimatta ne ovat edelleen vähintään keskisuuria jalkapallomaita, joille osuivat alkusyksyyn sopivat huonot tähtimerkit.

54-vuotias Markku Kanerva on saanut lohkovoiton rakentajana melkoisen sädekehän.

”Perus-Markku” teki työnsä hyvin.

Hän on laittanut oikeat pelaajat oikeille paikoilleen ja pistänyt rauhallisella tyylillään joukkueen pelaamaan yhteen. Huuhkajista on jäänyt yritteliäs, työteliäs ja yhtenäinen kuva – maustettuna valmentajansa näköisellä pelaamisella.

Jos Kanervan tyyli puree EM-karsinnoissakin, niin jalkapallo saattaa nousta hittilajiksi Suomessakin.

Kanervan johtaman lohkovoiton tausta on merkillinen. Suomen joukkue on muuttunut melkoisesti parissa vuodessa, ja kovin moni huippupelaaja on jäänyt maajoukkueesta pois. Lohduttomalta tuntunut lista on jotenkin kääntynyt päälaelleen – uusia pelaajia on noussut ennakkoluulottomasti isoihin rooleihin.

Hymyt jalkapallopiireissä ovat jo herkässä. Ilmiö on saanut perustan, ja oikea buumi pääsisi vauhtiin parilla seuraavalla voitolla.

Toki parannettavaakin löytyy. Pelillisesti tappiot Kreikalle ja Unkarille olivat vaisuja. Etenkin Budapestissä näkyi, että Suomi ei kestänyt vaihtoja liikaa. Muutama vuosi on kokeiltu laitapuolustajia, eikä ihan sataprosenttista permanenttia ole löytynyt. Tai keskikentän Tim Sparvin tapaiselle voimahahmolle ei ole paikkaajaa. Tappiolle joutuneen Suomen pelistä ei näkynyt juurikaan uusia taktisia asioita Ateenassa ja Budapestissä.

Nykyjoukkueen omanlainen ilmentymä on maaliruisku Teemu Pukin kärkiparina pelannut Jasse Tuominen, joka ajokoiramaisella olemuksellaan raataa prässipelissä. Kahden liikkuvan kärjen prässäys oli avain neljän pelin takaiskuttomaan putkeen, mikä toi lohkovoiton.

Pelaajia, jotka uurastavat 12 kilometriä tai jopa enemmän tarvitaan tiivistämään puolustusta.

Kun pieniä asioita pitää parantaa, niin Tuomiselle täytyisi löytää kengät, joilla hän pysyy pystyssä märällä nurmella. Niin usein ympäri kenttää uurastanut Tuominen liukasteli itsensä kumoon.

Kansojen liigan täysosumastaan huolimatta Suomella on matkaa EM-lopputurnaukseen. EM-karsinnoissa pitäisi löytää samanlainen vire kuin nyt alkusyksyksi, sillä seuraavissa karsinnoissa on vastassa joukkueet rankingin ykkös- ja kakkostasolta – siis merkittävästi parempia porukoita kuin Kansojen liigassa.

Mutta toki nyt on jo tienattu paikka jatkokarsintaan, jossa suurin unelma on kahden voiton päässä otteluissa, joissa ei tule vastaan kuin korkeintaan Euroopan 25. paras maa.

Markku Kanervalla on aihioita, joita on hyvä jalostaa.