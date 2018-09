Neymar viimeisteli Brasilialle ja lähestyy Ronaldon maaottelumaalilukemia

Jalkapallon brasilialaistähti Neymar kasvatti maaotteluiden maalimääränsä jo 58:een, kun hän viimeisteli osuman Yhdysvaltojen verkkoon lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa maaottelussa.

Neymar on enää neljän maalin päässä Ronaldosta, joka viimeisteli Brasilialle 62 maalia. Pele teki Brasilialle 77 täysosumaa ja johtaa maansa maalintekijätilastoa.

Maaottelussa Yhdysvaltoja vastaan Neymarin lisäksi maalinteossa onnistui myös Firmino, ja Brasilia aloitti 2–0-voitolla MM-kisapettymyksen häivyttämisen. Brasilia putosi MM-kilpailuissa puolivälierävaiheessa Belgialle.

Neymar, 26, on viimeistellyt jo suuren määrän maaottelumaaleja, mutta suurmenestys maajoukkueessa on jäänyt puuttumaan. Pele ja Ronaldo saavuttivat maailmanmestaruudet, Pele peräti kolme kertaa. Ronaldo teki MM-kilpailuissa viisitoista ja Pele kaksitoista maalia. Neymarilla niitä on kuusi.