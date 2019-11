Norwich juhli voittoa ja jätti jumbopaikan taakseen – avausosuman syöttäneen Teemu Pukin liigamaaliton kausi jatkui

Norwich juhli jalkapallon Englannin Valioliigassa ensimmäistä voittoaan syyskuun jälkeen, kun se kaatoi vieraissa Evertonin 2–0.

Ottelun avausmaali nähtiin 54. peliminuutilla, kun Teemu Pukki pelasi tilanteen loppuun ja tuikkasi Todd Cantwellin läpiajoon. Cantwell laukoi pallon varmasti verkon perukoille. Lisäajalla Pukki otettiin vaihtoon, ja hänen tilalleen tullut Dennis Srbeny viimeisteli välittömästi loppunumerot.

Ennen lauantaita jumbosijalla ollut Norwich nousi sarjataulukon häntäpäässä Watfordin ja Southamptonin ohi. Norwichilla on koossa 13 ottelusta kymmenen pistettä. Southampton on pisteen ja Watford kaksi pistettä Norwichia perässä.

Watford hävisi lauantaina kotonaan Burnleylle 0–3 ja Southampton pelasi 2–2-vierastasapelin Arsenalia vastaan.

Kahdeksan liigapeliä maalitta

Everton piti vastustajaansa enemmän palloa, mutta nimekkään ryhmän esitys jätti toivomisen varaa. Evertonin kausi on ollut alakuloinen, sillä joukkue on sijalla 15. Samalla puheet päävalmentaja Marco Silvan mahdollisista potkuista voimistuivat entisestään.

EM-karsinnoissa peräti kymmenen osumaa Suomelle tehneen Pukin maalittomien otteluiden putki venähti Valioliigassa kahdeksaan. Pukki on osunut edellisen kerran liigassa maalitolppien väliin 14. syyskuuta pelatussa Manchester City -ottelussa.

Evertonia vastaan suomalaishyökkääjä pelasi pirteästi ja teki järjestään järkeviä ratkaisuja. Pukki tosin pääsi melko vähän palloon.

– Ei ollut minulta mikään maailman paras peli. Vähän painoivat vielä jaloissa maajoukkuepelit, kuusi liigamaalia tehnyt Pukki sanoi Viasatin tv-haastattelussa.

Suomalaiskärki oli luonnollisesti tyytyväinen Norwichin pitkän voitottoman kauden päättymiseen.

– Tämä on meille iso juttu ja antaa aika paljon itseluottamusta, Pukki tiivisti.

Liverpool ja Tottenham voittoihin

Arsenalin päävalmentaja Unai Emery elää suuret paineet niskassaan. Arsenal on pelannut viisi viime liigaotteluaan ilman voittoa ja on sarjassa seitsemäntenä.

Southamptonia vastaan Arsenalin pelasti tappiolta Alexandre Lacazette, joka viimeisteli kotijoukkueen molemmat maalit. Lacazette laukoi tasoituksen lisäajan kuudennella minuutilla.

Sarjan kärjessä Liverpoolilla kulkee vahvasti. Lauantaina joukkue kukisti vieraissa Crystal Palacen 2–1.

Sadio Mane vei vieraat toisen puoliajan alussa johtoon. Ottelun 82. minuutilla Wilfried Zaha tasoitti. Kolme minuuttia myöhemmin Roberto Firmino viimeisteli Liverpoolin voittomaalin.

Myös Leicester on vahvassa vireessä. Lauantaina Leicesterin kovuuden koki Brighton, joka taipui 0–2-kotitappioon. Rangaistuspotkusta vieraiden toisen osuman tehnyt Jamie Vardy on viimeistellyt tällä kaudella peräti 12 liigamaalia.

Tottenham pelasi ensimmäisen ottelunsa Jose Mourinhon valmennuksessa. Tuloksena oli 3–2-vierasvoitto West Hamista. Tottenhamin osumat tekivät Son Heung-min, Lucas Moura ja Harry Kane.

Manchester City kaatoi Valioliigan kärkipelissä Chelsean

Kotijoukkue Manchester City kukisti jalkapallon Englannin Valioliigan iltaottelussa Chelsean 2–1 ja nousi sarjataulukossa kolmanneksi. Chelsea putosi kolmossijalta nelospaikalle.

Ottelun avausmaali nähtiin 21. minuutilla, kun Chelsean Mateo Kovacic antoi komean pystysyötön ja N'Golo Kante viimeisteli.

City tuli vielä avausjaksolla tasoihin ja meni ohi. Kevin De Bruyne laukoi 29. minuutilla, pallo muutti Chelsean Kurt Zoumasta suuntaa ja meni maaliin. Puoliajan lopussa Riyad Mahrez tykitti Cityn johtoon.

Aivan ottelun lopussa Cityn Raheem Sterling laukoi pallon maaliin, mutta osuma hylättiin videotarkistuksen jälkeen niukkaakin niukempana paitsiona.

Citylle huolta tuo, että Sergio Aguero ja Rodri tulivat ilmeisesti loukkaantumisten takia vaihtoon.

Edellisessä pelissään Liverpoolille hävinnyt City palasi samalla voittokantaan. Chelsean kuuden liigaottelun voittoputki sen sijaan katkesi.

Cityn ero kärjessä olevaan Liverpooliin on yhdeksän pistettä. Toisena on Leicester, joka on pisteen Cityä edellä. Chelsea on jäänyt manchesteriläisryhmästä kaksi pistettä.