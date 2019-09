Nyt se on lähempänä kuin koskaan – Suomi kaatoi Teemu Pukin osumalla Kreikan, ja EM-paikka on jo puoliksi takataskussa

On unelma. Unelma siitä, että Suomen miehet pelaavat jalkapallon arvokisoissa. Unelma, joka kerta toisensa jälkeen on murskattu karsinnoissa tylysti murskaksi.

Nyt, kun pelataan paikoista kesän 2020 EM-kisoihin, unelma elää vahvempana kuin koskaan. Nyt on jo vähättelyä sanoa, että unelma voi toteutua. Nyt se on jopa todennäköistä.

Vahvistusta unelmalle saatiin myöhään torstai-iltana Tampereella. Ratinan stadionilla vieraili Kreikka. 15 vuoden takainen Euroopan mestari oli Ratinassa aseeton. Suomi pelasi, kuten se on Markku Kanervan alaisuudessa pelannut. Suomi oli kurinalainen, sitkeä ja kärsivällinen. Lisäksi valkopaidat olivat riittävän tehokkaita. Ottelu päättyi isäntien voittoon 1–0 (0–0).

Siinäkään ei ole mitään uutta, että voittomaalin viimeisteli Teemu Pukki.

– Putki jatkuu. Otettiin voitto ja pidettiin oma pää puhtaana. Helpolla se ei tullut. Mutta onhan tämä fantastista. Tästä on erittäin hyvä jatkaa, Kanerva totesi Viasatin haastattelussa.

Suomen ja Kreikan välisen väännön avausjakso oli odotetun tarkkaa peliä. Suomella ei ollut kiire hakea ratkaisuja, ja heikosti karsinnat aloittaneella Kreikalla ei ollut varaa joutua tappioasemaan. Näin molemmat pelasivat tarkasti virheitä vältellen.

Suomi loi aavistuksen paremmat maalipaikat. Paras tilaisuus tuli Robin Lodille vajaan puolen tunnin pelin jälkeen. Joona Toivio tarjosi Lodille pitkällä syötöllään erinomaisen vetopaikan. Kreikassa Panathinaikosin riveissä aiemmin pelanneen Lodin laukaus painui kuitenkin 20 metristä hieman ohi maalin.

Kreikasta puolestaan sydämentykytyksiä suomalaisfaneille tarjosi Kostas Stafylidis. Laitapakin laukaus pomppasi ikävästi Suomi-vahti Lukas Hradeckyn edessä, mutta Hradecky onnistui kuin onnistuikin kudin pysäyttämään.

Toisen jakson Suomi aloitti vahvasti. Ensin Pukki murtautui laidalta röyhkeästi, ja seuranneen kulmapotkun jälkitilanteesta Tim Sparv pääsi tuikkaamaan lähietäisyydeltä. Yritys meni ohi maalin.

Vain hetkeä myöhemmin Kreikan Dimitris Kourbelis hölmöili rangaistusalueen kulmalla. Hän kaatoi Glen Kamaran, ja Pukki pääsi huudattamaan täpötäyttä Ratinaa pilkulta. Varma sijoitus ohi Vasilios Barkasin vei Suomen johtoon.

– Olen vain niin onnellinen voitosta. Rankkaritilanteessa tunsin kontaktin ja menin nurin. Muuta en voi sanoa tilanteesta, Kamara kommentoi Viasatille.

Ottelun loppupuoli oli Kreikan pienoista hallintaa, ja suomalaisten pallonhallintajaksot jäivät liian lyhyiksi. Tiiviisti puolustanut Suomi onnistui kuitenkin pitämään vieraat pois huippupaikoilta.

Suomen asema Italian dominoimassa karsintalohkossa on erinomainen, sillä kolmantena lohkossa oleva Bosnia-Hertsegovina on jäänyt jo viiden pisteen päähän.

Toisaalta ehkä vielä on syytä laittaa jäitä hattuun. Suomi kohtaa sunnuntaina Italian kotonaan, ja lisäksi sillä on jäljellä vierasottelut Kreikassa ja Bosnia-Hertsegovinassa. Niistä ei ole helppoja pisteitä luvassa. Sen sijaan kotiotteluissa Armeniaa ja Liechtensteinia vastaan Suomi toki on suosikki.

Joka tapauksessa unelma arvokisoista elää nyt vahvempana kuin koskaan.