Onko Manchester City Euroopan paras?

– Manchester City on Euroopan ykkösjoukkue, totesi Leicesterin päävalmentaja Claude Puel alkuviikosta Sky Sportsille.

Väite on kova, ja esimerkiksi Barcelona, Real Madrid sekä PSG ovat asiasta taatusti eri mieltä.

Joka tapauksessa City on ollut tällä kaudella loistava. Joukkue on voittanut jalkapallon Englannin Valioliigassa 17 peräkkäistä ottelua, ja tappiosarake näyttää nollaa.

Samalla City on karannut jo 13 pisteen päähän toisena olevasta paikallisvastustajastaan Manchester Unitedista.

Ero kolmantena olevaan Chelseaan on peräti 16 pistettä, kun Valioliiga vetäytyi minilevolle ennen tapaninpäivän kierrosta.

Toimiva pelitapa

City on pelannut vahvasti myös Mestarien liigassa, joten sen kausi on ollut täysosuma. Se on ollut täysosuma myös siksi, että Pep Guardiolan valmentama joukkue pelaa hyökkäysvoittoista ja monien mielestä huippuviihdyttävää jalkapalloa.

Hyökkäysvoimasta kertovat myös tilastot, sillä City on tehnyt 19 liigapelissään yhteensä 60 maalia. Luku on 19 osumaa enemmän kuin toiseksi useimmin osuneilla Liverpoolilla ja Manchester Unitedilla.

Samalla City on pitänyt puolustuksensa tiiviinä, sillä sille on tehty vähiten maaleja.

Guardiolan valmennusfilosofia perustuu pallonhallintaan, vahvaan prässäämiseen ja tehokkaaseen lyhytsyöttöpelaamiseen.

Tilastosivusto Whoscored.comin mukaan Cityn pallonhallintaprosentti on liigan suurin, sen syöttöprosentti on ollut muita joukkueita parempi ja lyhyiden syöttöjen määrässä se on omassa kastissaan.

Entinen huippupelaaja Martin Keown sanoi jo marraskuussa BBC:lle, että City saattaa olla joukkue, joka pelaa koko liigakauden tappiotta.

– En tiedä, kuka heidät pysäyttäisi, hän totesi.

Rahalla saa laatua

Cityn menestyksen taustalla on monia asioita.

Arabiemiraateista tulevan sheikki Mansour bin Zayed al-Nahyanin komennossa olevan seuran rahamuskelit ovat valtavat, eikä hauista ole epäröity näyttää. City käytti kesän siirtoaikana pelaajahankintoihinsa arviolta 220 miljoonaa puntaa eli yli 245 miljoonaa euroa. Summa on selvästi Valioliigan suurin.

Osa Cityn ostoksista on ollut nappihankintoja, jotka ovat täyttäneet jo valmiiksi vahvan ja laajan miehistön vuotokohtia.

Esimerkiksi 40 miljoonalla eurolla tullut maalivahti Ederson on pelannut loistokauden.

Samaan aikaan monet joukkueen pidempiaikaisista pelaajista ovat lentäneet. Etenkin hienosti peliä rytmittävä ja loistosyöttöjä jakeleva Kevin De Bruyne on ollut pitelemätön. Myös esimerkiksi David Silva ja Raheem Sterling pelaavat vahvaa kautta.

Kun suurseuroista esimerkiksi Tottenhamille, Arsenalille ja Liverpoolille on osunut heikkoja jaksoja, City on karannut monilta haastajiltaan kauas.

On makuasia, onko City tällä hetkellä Euroopan paras joukkue, mutta ainakaan se ei ole kaukana paalupaikasta.

Agüero tyytymätön?

Pientä säröä Cityn auvoon ovat tuoneet tuoreet mediatiedot, joiden mukaan argentiinalaishyökkääjä Sergio Agüero olisi tyytymätön jäätyään muutamissa peleissä sivurooliin.

Agüero antoi oman vastauksensa tekemällä lauantain Bournemouth-ottelussa kaksi maalia. Sen jälkeen Guardiola kehui argentiinalaista ylitsevuotavasti Guardianille.

– Hän on erityinen pelaaja ja legenda. Olen todella iloinen, kun hän pelaa hyvin ja tekee maaleja.

Se haava taisi ainakin julkisesti tyrehtyä siihen.