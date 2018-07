PS Kemi hankki makedonialaishyökkääjän

Miesten jalkapalloliigassa pelaava PS Kemi on tehnyt pelaajasopimuksen makedonialaishyökkääjä Demiri Huseinin, 22, kanssa. Husein siirtyy Kemiin kotimaansa Vlazrimi Kicevon joukkueesta.

Skopjessa syntynyt Husein on pelannut yhden ottelun Makedonian alle 18-vuotiaiden maajoukkueessa. Hän vakuutti kemiläisseuran testijaksollaan. Sopimus on voimassa tämän kauden loppuun, ja siinä on optio ensi vuodesta.

PS Kemi kertoo kotisivuillaan, että Husein saatetaan nähdä tositoimissa jo sunnuntain Ilves-vierasottelussa. Kemiläisjoukkue on liigassa tällä hetkellä jumbona, joten se on vaarassa pudota pääsarjasta suoraan.