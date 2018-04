Palkittu maalivahti palaa FC Lahden tolppien väliin

Jalkapalloliigan parhaaksi maalivahdiksi viime kaudella valittu Aleksandr Vasjutin palaa FC Lahteen. Seura tiedotti verkkosivuillaan kesäkuun loppuun ulottuvasta lainasopimuksesta.

Vasjutin, 23, siirtyy takaisin Lahteen Pietarin Zenitistä. Hän on pelannut Lahdessa kahden edellisen kauden aikana yhteensä 35 ottelua. Niistä peräti 14:ssa Vasjutinin maali on pysynyt puhtaana.

– Tämä on täysi lottovoitto. Saamme oman miehen takaisin, ja kaikki on täällä Vasjutinille tuttua. Häntä ei tarvitse erikseen kehua, sillä kaikki me tiedämme, mitä saamme. Nyt meillä on liigan paras maalivahtikaksikko, FC Lahden päävalmentaja Toni Korkeakunnas iloitsi.