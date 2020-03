Palloliitto ojentaa kättä koronan kurittamille seuroille – kokonaistukipaketilla suuruutta kolme miljoonaa

Palloliiton hallitus päätti maanantaina tukea kolmen miljoonan euron suuruisella kokonaistukipaketilla seuroja, jotka ovat ajautuneet talousahdinkoon koronapandemian vuoksi. Liitto kertoi asiasta sivuillaan.

Liiton mukaan tukipaketti koostuu sekä suorista taloudellisista että epäsuorista tuen muodoista. Osana pakettia on miljoonan euron suuruinen ylimääräinen avustus, jolla lievitetään koronapandemian akuuttivaiheen haittoja seuroille. Siihen ovat oikeutettuja seurat, jolla on päätoimisia työntekijöitä. Näitä seuroja on kaikkiaan 152 ja niillä päätoimisia työntekijöitä yhteensä 661.

Palloliitto odottaa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä tuesta, mutta sen aikataulusta ei ole vielä tietoa. Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande painottaa, että liiton tuella pyritään auttamaan nimenomaan seuroja joilla hätä on akuutein.

– Seurat tarvitsevat tukea nyt, toivottavasti tämä helpottaa jonkin verran. Tukea työntekijävelvoitteiden hoitoon ja siihen, että seuroilla on mahdollisuus toimia hyvin, Casagrande kuvaili.

Palloliitto muokkaa myös kilpailu- ja sarjamaksujen hinnoittelua, josta seuroille arvioidaan syntyvän kokonaisuudessaan noin miljoonan euron säästöt. Liitto päätti lisäksi myöntää miljoonan euron suuruisen lainan Jalkapalloliiga ry:lle eli pääsarja Veikkausliigalle.

– Käytettäväksi sen jäsenseurojen toiminnan turvaamiseen, Casagrande sanoi.

Omatkin yyteet

Palloliitossa päätettiin myös aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut mahdollisista lomautustarpeista, koska koronan tuoma poikkeustilanne on aiheuttanut työn vähenemistä.

– Neuvotteluissa käydään läpi, mitä tuo käytännössä tarkoittaa. Henkilöstöä infottiin asiasta maanantaina, ja käsitykseni mukaan henkilöstöstä löytyy ymmärrystä asiaan. Tietyissä toiminnoissa työt ovat vähentyneet, ja meidän pitää siihen reagoida, Casagrande kertoi.

Jalkapallotoiminnan keskeytystä jatketaan ainakin 13. toukokuuta saakka. Kilpailutoiminta on arvion mukaan mahdollista aloittaa noin kahden viikon kuluttua siitä, kun joukkuetoiminta käynnistyy. Casagranden mukaan asiassa seurataan hallituksen linjauksia.