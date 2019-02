Pukki Party! Pukki on uskomaton! Mikä pelaaja! Teemu Pukin huima tahti jalkapallon Englannin kakkostason eli mestaruussarjan Norwichissa jatkui ja sai seuran fanit keskustelupalstoillaan revittelemään sunnuntaina jo ties kuinka monennen kerran tällä kaudella. Pukki maalasi kahdesti Norwichin tylyttäessä Itä-Anglian derbypelissä Ipswichiä 3–0, ja City nousi jälleen sarjan kärkeen.

Norwichin vei kotiyleisön riemuksi sarjajumboa vastaan karkuun Onel Hernandez jo 82 sekunnin pelin jälkeen. Pukki viimeisteli sitten kliinisen tarkasti 65. minuutilla ja tuikkasi 81. minuutilla toisensa, saaden molempiin osumiinsa syötön keskikentän Emiliano Buendialta. Pukin maalisaldo tällä liigakaudella nousi näin jo 20:een.

Hattutemppu jäi tulematta Pukin tullessa vaihtoon 88. minuutilla yleisön antaessa suosiota seisaaltaan. Yksi suomalaisetappi kuitenkin täyttyi: Shefki Kuqi teki kaudella 2004–05 Ipswichille 19 maalia, joten Pukki omistaa nyt suomalaisennätyksen Englannin mestaruussarjan yhden kauden maalimäärässä. Ja pelejä Norwichilla on vielä jäljellä 15.

– Aika uskomatonta. Olen iloinen kolmesta pisteestä ja kahdesta maalista, tällaisesta unelmoit, Pukki tunnelmoi seuran Twitter-tilillä.

– 20 maalia on enemmän kuin uskoin tekeväni ja pelejä on vielä jäljellä, joten haluan jatkaa. Hienosti menee. On upeaa pelata kaikkien kanssa ja tänään Emi (Buendia) antoi minulle nuo kaksi maalia.

"Nousu on unelmana"

Ennen muinoin Englannin pääsarjan vakiokalustoon lukeutunut Ipswich on tällä kaudella romahtanut ja voittanut vain kolme kauden 31 liigapelistään. Kenties vähään aikaan viimeiseen derbykohtaamiseen joukkue tuli kuitenkin täynnä intoa, ja vauhdikkaassa kohtaamisessa nähtiin myös Ipswich-valmentaja Paul Lambertin passitus katsomoon avauspuoliajan lopun kärhämän jälkeen.

– He tekivät pelistä vaikean meille, ei ollut helppoa. Meillä on nyt hyvä vire ja luotamme itseemme, ja siitä on vaan jatkettava. Nousu (Valioliigaan) on unelmana, mutta pelejä on vielä paljon ja meidän on jatkettava peli kerrallaan, Pukki mietti.