Real Madrid ja Barcelona käyvät keskinäistä mestaruuskisaa

Espanjan jalkapalloliigan kautta on jäljellä neljä kierrosta, ja mestaruuskamppailu on jälleen kerran Real Madridin ja Barcelonan välinen taistelu.

Sunnuntaina kumpikin otti voiton, joten Real Madridin etumatka Barcelonaan on edelleen neljä pistettä. Kahdella edelliskaudella toiseksi sijoittunut Atletico Madrid on jäänyt paikallisvastustajastaan 15 pistettä, joten se on menettänyt otteen mestaruuteen.

Realin paluu liigavoittajaksi päättäisi Barcelonan valta-aseman ainakin tilapäisesti. Katalonialaisjätti on voittanut kaksi edellistä mestaruutta. Viidestä edellisestä liigatittelistä Barcelona on vienyt nimiinsä neljä.

Barcelonan kausi on ollut kohujen sävyttämä. Päävalmentaja Ernesto Valverde sai tammikuussa potkut. Hänet korvasi Quique Setien, jonka aikakautta ovat sävyttäneet väitteet eripurasta.

Espanjalaismedia on uutisoinut viime viikkoina, että valmennuksen ja osan pelaajista välit eivät ole hyvässä kunnossa. Esimerkiksi Marca-lehti uutisoi kesäkuun lopussa, että supertähti Lionel Messi on menettänyt luottonsa kakkosvalmentaja Eder Sarabiaan.

Cadena Ser -radiokanava kertoi viime viikolla, että Messi suunnittelee lähtöä Barcelonasta vuoden päästä kesällä, kun hänen sopimuksensa umpeutuu.

Oma lukunsa on ranskalaistähti Antoine Griezmann, jonka kausi on ollut odotuksiin nähden pettymys. Avauskokoonpanoon palannut Griezmann teki sunnuntaina hienolla nostolla maalin 4–1-vierasvoitossa Villarrealista.

– Se oli maali, jonka vain loistavat pelaajat voivat tehdä. Hän pelasi mahtavan ottelun, Setien kehui Griezmannia AFP:lle.

Juventus jyrää kohti Serie A:n voittoa

Euroopan suursarjoista Bayern München voitti Saksan Bundesliigan, ja Liverpool on varmistanut Englannin Valioliigan mestaruutensa.

Italian Serie A:ta on jäljellä kahdeksan kierrosta, ja mestaruus on menossa jälleen kerran Juventukselle.

Lazio hätyytteli pitkään torinolaisjättiä, mutta Juventus on repäissyt eron seitsemään pisteeseen.

Lazion mestaruustoiveiden kannalta viikonlopun 0–3-kotitappio AC Milanille oli karu pettymys. Mestaruus olisi Juventukselle yhdeksäs peräkkäinen.