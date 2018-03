RoPS hankki kolmessa suuressa eurooppalaissarjassa pelanneen puolustajan

Jalkapallon liigakauteen valmistautuva RoPS on tehnyt sopimuksen puolustaja Taye Taiwon, 32, kanssa. Hän on pelannut urallaan esimerkiksi Englannin, Italian ja Ranskan pääsarjoissa sekä yli 50 ottelua Nigerian maajoukkueessa.

– Hän on erittäin fyysinen pelaaja ja ylipäätään hyvä jalkapalloilija. Tayella on vahva vasemman jalan laukaus, joten hän tulee olemaan erinomainen täsmäase myös meidän erikoistilanteisiin. Taye on kentällä selkeä johtaja ja voittajatyyppi, RoPSin päävalmentaja Toni Koskela kuvailee tiedotteessa.

Taiwo pelasi Suomessa viimeksi kausina 2015 ja 2016, jolloin hän edusti HJK:ta. Sen jälkeen hän on pelannut Ruotsissa ja Sveitsissä.

– Toni muodosti jo HJK:ssa erinomaisen valmennuskaksikon Mika Lehkosuon parina. Kun Toni jokin aika sitten kysyi, olisinko kiinnostunut RoPS:sta, päätös oli minulle todella helppo, Taiwo kertoo.