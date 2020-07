Ronaldon rankkarimaalit auttoivat Juventuksen mestaruuden kynnykselle

Cristiano Ronaldon rankkarimaalit nostivat Juventuksen lähelle torinolaisseuran yhdeksättä peräkkäistä jalkapallon Serie A -titteliä. Juventus pelasi myöhään lauantaina 2–2-tasapelin Atalantaa vastaan, kun se nousi kaksi kertaa tappiolta tasoihin.

Tasapelipiste ponnautti Juventuksen kahdeksan pisteen karkumatkalle Italian pääsarjassa. Lauantaina Sassuololle yllättäen hävinnyt Lazio on toisena, ja pelaamatta on kuusi kierrosta. Atalanta on kolmantena, pisteen päässä Laziosta.

Ronaldo nosti kahdella osumallaan maalimääränsä 28:aan tällä kaudella. Ratkaisevan tasoitusmaalin hän teki ottelun 90. minuutilla.

– Emme voi ruveta vielä laskemaan pisteitä, emmekä voi ottaa jalkaa kaasulta ennen kuin mestaruus on varma, painotti Juventuksen kapteeni Leonardo Bonucci.

Atalantan päävalmentaja Gian Piero Gasperini kritisoi käsivirheistä vihellettyjä rangaistuspotkuja värikkäästi.

– Mitä meidän pitäisi tehdä? Pitääkö pelaajilta leikata kädet irti? Kyllä pelaajan pitää voida laittaa kätensä vartalon eteen ilman että siitä vihelletään rankkari. Italiassa sääntöjä tulkitaan eri tavalla kuin muualla, Gasperini tilitti.

Kaikkiaan 35 Italian mestaruutta voittaneen Juventuksen tuorein mestaruusputki alkoi kaudella 2011–12. Sitä ennen mestaruuden voitti Milan.

Tänään Serie A:ssa pelataan kuusi ottelua. Kauden päätöskierros on ohjelmassa 2. elokuuta.