Sao Paulon poliisi kuulusteli Neymaria raiskaussyytteestä

Brasilian poliisi kuulusteli torstaina ensi kertaa jalkapallotähti Neymaria tätä vastaan nostetun raiskaussyytteen takia. Mallina työskentelevä brasilialaisnainen on kertonut Neymarin väkivaltaiseksi muuttuneesta käytöksestä muun muassa tv-haastattelussaan, mutta Neymar taustajoukkoineen on kiistänyt tapahtumat ja he ovat syyttäneet naista kiristysyrityksestä.

Neymar saapui torstaina Sao Paulon poliisin kuultavaksi poliisisaattueessa. Hän tuli poliisiasemalle tummassa puvussa ja nilkkavamman takia kainalosauvoihin tukeutuen.

Rikosilmoituksen mukaan Neymar oli kutsunut Brasiliassa asuvan naisen toukokuussa Pariisiin. Kaksikko tapasi hotellissa, missä Neymar naisen kertoman mukaan pakotti hänet väkivalloin seksiin.

Neymar kertoo naisen kiristäneen häntä, kun hän ei enää halunnut tavata tätä.