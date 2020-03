Seura torpedoi MLS-liigan tähtipelaajan unelmasiirron Barcelonaan

Pohjois-Amerikan jalkapallosarja MLS:n arvokkaimmaksi pelaajaksi valitun Carlos Velan mukaan hänellä olisi ollut mahdollisuus siirtyä Barcelonaan aiemmin tänä vuonna, mutta hänen nykyinen joukkueensa Los Angeles FC esti siirron.

Meksikolainen Vela sanoi, että siirto olisi ollut hänelle hieno mahdollisuus tammikuussa, mutta hän ei kuitenkaan tuomitse työnantajansa ratkaisua.

– LAFC ei antanut minulle mahdollisuuksia lähteä, vaikkakin se on ymmärrettävää. Loppujen lopuksi he ajattelevat sitä, mikä on parasta heille itselleen. Yritin, ja sitä ei tapahtunut. Eikä mitään tapahdukaan, koska olen täällä enemmän kuin onnellinen, hyökkääjä kertoi GQ Mexico -lehdelle.

Vela, 31, kertoi, että Barcelona tarjosi hänelle neljän kuukauden sopimusta. Vela on kohonnut MLS:n supertähdeksi sen jälkeen, kun hän siirtyi vuonna 2018 espanjalaisseura Real Sociedadista Los Angeles FC:n kokoonpanoon.

Viime kaudella Vela teki MLS:ssä ennätykselliset 34 maalia 31 ottelussa ja antoi lisäksi 15 maaliin johtanutta syöttöä.

Uusi kausi käynnistyi helmi–maaliskuun taitteessa, mutta nyt sarja on ollut tauolla kolmisen viikkoa koronaviruksen vuoksi.