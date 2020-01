Seuraikoni Sami Rähmönen jatkaa TPS:ssä

Miesten jalkapalloliigaan ensi kaudeksi nousseen Turun Palloseuran kapteeni Sami Rähmönen jatkaa seurassa myös ensi kaudella. Laitapuolustaja Rähmösellä alkaa näin ollen jo 16:s kausi TPS:n paidassa.

Rähmönen debytoi TPS:ssä elokuussa 2005 ja on pelannut seuran riveissä siitä lähtien. Liigassa Rähmönen on pelannut 259 ottelua ja viimeistellyt kahdeksan osumaa.

– Sami on kokenut ja luotettava ammattilainen, joka on tälläkin hetkellä huippukunnossa. Hän on loistava esimerkki nuoremmille pelaajille siinä, miten huippu-urheilija huolehtii itsestään, TPS:n päävalmentaja Tommi Pikkarainen kertoi tiedotteessa.

Rähmönen, 32, on saavuttanut TPS:ssä neljä SM-pronssia sekä Suomen Cupin ja Liigacupin voiton.