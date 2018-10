Seurapomo vahvisti: JJK pelaa myös ensi kaudella, vaikka päättyväkin kausi tuo tappiota

JJK Keski-Suomi Oy:n huono taloudellinen tilanne ei ole salaisuus, ja kuluvan kauden aikana toimitusjohtaja Caius Forsberg väläytteli sitäkin ajatusta, että nykyinen toiminta loppuu, jos JJK:n edustusmiehistö putoaa Kakkoseen. Lauantaina Forsberg kuitenkin vahvisti, että JJK on lähdössä mukaan ensi kesän Kakkoseen.

– Tämä on tarkoitus. Ostovelkaa meillä on paljon ja meillä pitää olla uskottava selviytymisohjelma. Tulos tulee olemaan tappiollinen myös tällä kaudella, mutta ei niin pahasti kuin edellisvuonna, kettupomo tiivisti.

– Olen lähettänyt talousarvioesityksen hallitukselle. Maanantaina käsitellään sitä versiota, jossa pelataan Kakkosta.

Käytännössä JJK toimii ensi kesänä paljon ohuemmin kuin putoamiseen päättyvällä kaudella.

– Se on ihan selvä asia. Kun mennään Kakkoseen, sisään tuleva raha on merkittävästi pienempi. Sitä on vaikea arvioida, miten kumppanimyynti onnistuu Kakkosessa, mutta selvää on, että tuloja on huomattavasti vähemmän kuin nyt, Forsberg laskeskeli.

JJK:n kaltaisessa seurassa nimenomaan yhteistyökumppanuudet ovat taloudellisesti merkittävät. Otteluista saatavat tulot ovat pieni osa jalkapalloseuran tulobudjettia, joskin ilman yleisöä ei olisi kumppaneitakaan.

– Käytännössä on selvää, että ei juurikaan pystytä maksamaan pelaajille. Tällä hetkellä meillä on kahdeksan pelaajan kanssa sopimus ja valmentajakysymys on täysin auki, Forsberg selvitti.

Tiukka kulukuuri koskenee myös seuraorganisaatiota. JJK:n toimistolla on Forsbergin lisäksi neljä työntekijää. Myös toimitusjohtajan asemaa seurassa pohdittaneen.

– Välttämättä Kakkosessa pelaava seura ei tarvitse toimitusjohtajaa. Siitäkin varmaan keskustellaan maanantaina, Forsberg itse mietti.

Suomen jalkapallossa kaikki on mahdollista. Voi olla, että joukkueita katoaa vielä ennen ensi kesää. JJK ei kuitenkaan ole ensimmäisenä jonossa.

– Mypa ja GBK ovat ennen meitä, Forsberg vahvisti.