Suomen paikka jalkapallon EM-kisoissa on nyt todella lähellä – näin karsinnat etenevät

Suomi otti ison harppauksen kohti jalkapallon EM-kisoja, kun Kreikka kaatui torstaina Tampereen Ratinan myöhäisillassa lukemin 1–0.

Huuhkajat on J-lohkossa kakkosena 12 pisteellä viiden kierroksen jälkeen. Lohkoa johtaa Italia, joka on voittanut kaikki pelinsä. Kisoihin pääsee lohkon kaksi parasta joukkuetta. Suomen lähin uhkaaja on Bosnia-Hertsegovina, jolla on 7 pistettä.

Jokaisella joukkueella on jäljellä viisi ottelua.

J-lohkon tilanne

Italia 5 voittoa, 0 tasapeliä, 0 tappiota, maaliero 16-2, 15 pistettä

Suomi 4-0-1, 7-2, 12

Bosnia–Hertsegovina 2-1-2, 10-7, 7

Armenia 2-0-3, 8-9, 6

Kreikka 1-1-3, 6-9, 4

Liechtenstein 0-0-5, 0-18, 0

Suomen tulevat ottelut

8.9. Suomi–Italia

12.10. Bosnia-H–Suomi

15.10. Suomi–Armenia

15.11. Suomi–Liechtenstein

18.11. Kreikka–Suomi