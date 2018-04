Surkeiden talouslukujen keskellä rämpineet Honka ja TPS palasivat kirkkaisiin valoihin

FC Honka ja TPS, kaksi huipulta syvälle vajonnutta ja takaisin ylös kivunnutta seuraa. Näin voi tiivistää miesten jalkapalloliigaan palanneen kaksikon viime vuodet.

Hongan kohdalla luonnehdinta ei tosin osu täysin maaliin, sillä seuran edustustoiminta siirtyi jo aikoja sitten eri käsiin kuin edellisellä liigataipaleella.

Honkaa ja TPS:ää yhdistää moni asia.

Molemmat painuivat pääsarjasta pois kauden 2014 jälkeen surkeiden talousuutisten saattelemina. TPS putosi peliesitystensä takia, ja Honka matkasi kabineteissa Kakkoseen saakka.

– Meillä on seurana vielä paljon tehtävää, jotta saamme koko organisaation kuntoon. Tämä vuosi on koetinkivi koko seuralle, TPS:n päävalmentaja Mika Laurikainen myöntää.

Turkulaisseura elää edelleen hyvin tarkan euron aikaa, sillä se lähtee lauantaina alkavaan liigakauteen pienimmällä pelaajabudjetilla.

Laurikainen kuitenkin uskoo, että viime kaudella Ykkösen voittanut seura palaa pikkuhiljaa kotimaiselle huipulle.

– Neljässä viidessä vuodessa pystymme kamppailemaan kärkisijoista, jos kaikki menee suunnitellusti.

"Aikaa hurjaa ollut"

TPS:lle on vaikea ennustaa alkavalla kaudella isoa menestystä, mutta espoolaisen Hongan tilanne vaikuttaa osittain erilaiselta.

Liikuntapalveluyritys Esportin tukemaan seuraan on virrannut hankintoja, joista esimerkiksi espanjalainen Javi Hervas on säväyttänyt talvikaudella.

Suomen cupissa Honka eteni aina välieriin, joissa se taipui HJK:lle.

Espoolaisten nousuvauhti on ollut kovaa, sillä vielä kaudella 2016 joukkue pelasi kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla. Siitä hetkestä moni pelaaja on vaihtunut, ja myös muutos viime kauteen on suuri.

– Aika hurjaa tämä on välillä ollut. Muutama jätkä on pysynyt kopissa, ja muutoin on ollut härdelli ympärillä ja pelaajia vaihtunut. On siellä kuitenkin muutamia jätkiä, jotka ovat tehneet koko reissun yhdessä, Hongan kapteeni Tommi Saarinen sanoo.

Turun derbyt palaavat

Edellisellä liigavisiitillään TPS ja Honka menestyivät useilla kausilla hyvin.

Honka ylsi vuosina 2006–2014 pääsarjassa kolmesti toiseksi, voitti liigacupin kahdesti ja Suomen cupin kerran. TPS:n 2000-luvun meriitteihin kuuluvat muun muassa neljä sarjan pronssitilaa sekä Suomen cupin ja liigacupin voitot.

Kummankin liito kuitenkin vaihtui talousluisuun ja lopulta pelilliseen alakuloon. Nousijakaksikko ei pääse pääsarjassa helpolla.

– Liiga on Ykköstä keskimäärin selvästi taktisempi sarja. Jos ihan huiput otetaan pois, joukkueiden tasoerot ovat pienempiä ja pelin tempossa on huomattava ero, Laurikainen sanoo.

Vaikka TPS:n kausi jäisi vaisuksi, yhden jalkapalloihmisten odottaman asian se tuo sarjaan. Turun paikalliskohtaamiset Interiä vastaan nimittäin palaavat liigakartalle.

– Näitä on odotettu monta vuotta. Keskinäinen kilpailu tekee molemmille hyvää, Interin maalivahti Henrik Moisander puhuu paikallisvihollisen paluusta.