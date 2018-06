Suurin jalkapallon MM-yllätys ikinä? Englannin tappio kesällä 1950

Jalkapallon MM-historiaan mahtuu yllätyksiä, mutta tuore tutkimus on kartoittanut niistä sen kaikkein suurimman. Urheiludatayritys Gracenoten mukaan tuo "ihme nurmella" nähtiin kesällä 1950 Brasiliassa, kun muun muassa postimiehestä, opettajasta ja tiskaajasta koostunut Yhdysvaltain joukkue voitti Englannin 1–0. Tutkimuksesta kertoi muun muassa BBC.

Yhdysvaltojen voittosauma tuossa ottelussa oli Gracenoten laskelmien mukaan vain 9,5 prosenttia. Haitilaissyntyisen Joe Gaetjensin maali ottelun 38. minuutilla teki kuitenkin voitosta totta, eikä Englannissa ole oikein vieläkään unohdettu 68 vuoden takaista nöyryytystä

MM-lopputurnausten toiseksi suurin yllätys tuli tutkimuksen mukaan 2010, kun Sveitsi voitti Espanjan 1–0. Sveitsin voittoprosentiksi laskettiin 10,3. Muut ottelut top-viidessä ovat vuoden 1982 Algeria–Länsi-Saksa (2–1, prosentti 13,1), vuoden 2006 Ghana–Tshekki (2–0, 13,9) ja vuoden 1950 MM-loppuottelu Uruguay–Brasilia (2–1, 14,3).

Torstaina Venäjällä alkavan MM-lopputurnauksen alkulohkopeleissä on parikin sellaista, jotka yllätysvoiton toteutuessa nousisivat lähelle jenkkien 68 vuoden takaista "ihmettä". Serbialla on Brasiliaa vastaan 10,7 prosentin voittosauma 27. kesäkuuta, ja viisi päivää aiemmin Costa Ricalla on brasseja vastaan 11,4 prosentin mahdollisuus Gracenoten mukaan.