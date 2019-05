Sydänkohtauksesta toipuva Casillas pääsi sairaalasta – "Oloni on paljon parempi"

Sydänkohtauksesta toipuva jalkapallomaalivahti Iker Casillas on päässyt sairaalasta. Casillas sai viime keskiviikkona sydänkohtauksen seurajoukkueensa Porton harjoituksissa ja vietiin sairaalaan.

– Oloni on paljon parempi. Edessä on muutaman viikon tai kuukauden lepo. Sillä ei ole minulle väliä, tärkeintä on olla elossa. En tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Casillas sanoi toimittajille sairaalan ulkopuolella.

Casillas, 37, on pelannut valtaosan urastaan Real Madridissa, jossa hän voitti Espanjan mestaruuden viidesti ja Mestarien liigan kolmesti. Espanjan maajoukkueessa Casillas on juhlinut MM-kultaa 2010 ja Euroopan mestaruuksia 2008 sekä 2012.

Casillasta pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista jalkapallomaalivahdeista. Hän siirtyi kesällä 2015 Porton riveihin Real Madridista.