Tällaisen joukkueen Huuhkajat saa vastaansa Ratinalla – "Luulemme, että he pelaavat hollantilaisittain"

Kreikan jalkapallossa kiehuu.

EM-karsintoja on pelattu neljä ottelua, ja vasta loppuvuodesta valmentajaksi saksalaisen Michael Skibben tilalle pestattu legenda Angelos Anastasiadis sai huonon menestyksen takia potkut heinäkuussa.

Tuulisella paikalla istuu nyt hollantilainen John van ’t Schip, jolla on apunaan muun muassa entinen Ajax-pelaaja Aron Winter.

Kreikkalaisen jalkapallon hyvin tunteva kaikkien aikojen suomalaisvalmentaja Martti Kuusela sanoo, että uuteen valmentajaan kohdistuu kova kritiikki jo ennen ensimmäistä ottelua.

– Kreikka yritti valmentajaksi saksalaista Felix Magathia, mutta hän oli liian kallis.

– Keväällä Italialle ja Armenialle koettujen kotitappioiden jälkeen kreikkalainen futis todella kiehuu. Siellä kysellään, onko maajoukkuetta edes olemassa, Kuusela kertoo.

Myrsky nousi siitäkin, kun van ’t Schip valittiin valmentajaksi.

– Häntä ei pidetä tarpeeksi nimekkäänä valmentajana.

Jalkapallon yhteiskunnallisesta merkityksestä Kreikassa kertoo jotain sekin, että joukkueen tähtipelaajat Arsenalin Sokratis Papastathopoulos ja Napolin Kostas Manolas kävivät asian tiimoilta maan presidentin Prokopis Pavlopoulosin juttusilla.

– Kaksikko haukkui julkisesti maajoukkueen esitykset ja kertoivat huolenaiheensa presidentille. Koko joukkueen johto valmentajaa myöten on uusittu, neljään eri otteeseen Kreikassa Proodeftikiä, Panionisia ja Aris Salonikia ja lisäksi Kyproksen kreikkalaisen osan Apollon Limassolia valmentanut Kuusela selvittää.

– Ei siellä siedetä sitä, että hävitään kotona Armenialle.

Kuusela sai itsekin tuta kreikkalaisten lyhyen pinnan. Syksyllä 2005 Aris Saloniki hävisi AS Romalle eurokentillä, ja aloitti sarjan tasapelillä ja tappiolla.

Potkut tulivat silmänräpäyksessä.

– Mikään ei ole muuttunut. Siellä on tyypillistä, että etenkin jalkapallossa riidellään enemmän kuin on tarvis. Minulla on silti äärettömän hyvät muistot maasta ja sen ihmisistä, Kuusela sanoo.

Kreikan suurseurat Panathinaikos ja Olympiakos ovat menestyneitä joukkueita eurokentillä, mutta maajoukkueeseen suurseurojen menestys ei ole korreloinut.

Yhtä kertaa lukuun ottamatta.

Kreikka voitti sensaatiomaisesti Euroopan mestaruuden 2004, kun valmentajana oli puolustavan jalkapallon saksalaisguru Otto Rehhagel.

Historiansa aikana Kreikka on selviytynyt kolme kertaa MM-lopputurnaukseen ja neljästi EM-kisoihin.

– Rehhagel sai joukkueen innostumaan. Kreikkalaiset pelaajat ovat hyviä, ja parhaimmillaan he pystyvät mihin vain.

Kuuselan mielestä Kreikan ongelmat eivät ole pelaajissa.

– Ongelma on siinä, miten pelaajia johdetaan. Päätöksiä tekevät ne ihmiset, jotka eivät kanna vastuuta, tiivistää kokenut valmentaja kreikkalaisen jalkapallon ongelman.

Suomea vastaan Kreikka on pakkovoiton edessä, sillä Suomi on viisi pistettä vieraitaan edellä sarjataulukossa.

– Tämä peli ratkaisee Kreikan kohtalon karsinnoissa. Näin Kreikan pelin Armeniaa vastaan, enkä tunnistanut joukkuetta. En muista, että Kreikka olisi koskaan pelannut niin huonosti, Kuusela sanoo.

Hollantilaisvalmentaja van ’t Schip on ilmoittanut haluavansa tarjota kreikkalaisille hyökkäysvoittoista peliä hollantilaisille tyypillisellä 4–3–3-muodostelmalla, vaikka harva kreikkalaisseura käyttää kyseistä muodostelmaa.

– Kreikka on pärjännyt parhaiten, kun peli on Rehhagelin aikakauden tapaan rakennettu puolustuksen kautta. Saksalaistyyppinen valmentaja voisi sopia parhaiten Kreikalle.

– Hyökkäävä peli avaa Suomelle hyviä mahdollisuuksia vastahyökkäyksiin, Kuusela pohtii.

Suomi on valmistautunut Kreikan muutoksiin

Suomen jalkapallomaajoukkueen kapteeni Tim Sparv sanoo, että kotivoitto torstaina Kreikasta olisi iso askel kohti EM-lopputurnausta.

Tanskan Superliigaa Midjyllandin riveissä johtava Sparv ei kuitenkaan halua mennä asioiden edelle.

– Ottelulla on iso merkitys karsinnan lopun kannalta ja se on yksi tärkeimmistä peleistä pitkään aikaan. Panokset ovat tiedossa, ja joukkueessa on hyvä fiilis.

– Tärkeintä on se, että kaikki ymmärtävät oman roolinsa, Sparv sanoo.

Vaikka Suomi kohtasi Kreikan kahdesti viime vuonna, saattaa vieraiden uuden hollantilaisvalmentajan John van ’t Schipin myötä olla luvassa yllätyksiä.

– Luulemme, että he pelaavat hollantilaisittain 4–3–3-järjestelmällä, mutta ensimmäiset viisi minuuttia ovat tärkeitä ja minun on kentällä katsottava tilanne ja tehtävä tarvittaessa nopeita päätöksiä.

– Kyllä he varmasti ovat tehneet pelaamiseen jonkin verran muutoksia. Siinä suhteessa videoiden katsomisella saa nyt käsityksen vain yksilöistä, Sparv pohtii.

Sparvin mielestä Suomen peli on kehittynyt koko ajan.

– Puolustuksemme on hyvä, ja etenkin tilanteiden vaihdot kehittyneet koko ajan, hän sanoo.

Päävalmentaja Markku Kanervan mukaan parin pelaajan pelikunto on ottelun aattona pienten vammojen takia vielä avoin.

– Tässä tilanteessa on enemmän tai vähemmän arvoitus, mitä uusi valmentaja tuo Kreikan peliin. Hyvä tuntuma meillä on silti joukkueeseen, vaikka muutoksia tuleekin. Olemme varautuneet erilaisiin vaihtoehtoihin, Kanerva selvittää.

Ratinan stadion Tampereella on jo pitkään ollut loppuunmyyty sekä Kreikka- että sunnuntain Italia-peleihin.

– Täysi tupa ja hyvä fiilis motivoivat pelaajia jo etukäteen. Edessä on kuitenkin haastava peli, sillä Kreikan joukkueesta löytyy laatua ja kokemusta, Kanerva muistuttaa.