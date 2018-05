Teemu Pukki lähtee tanskalaisseura Bröndbystä

Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Teemu Pukki ei jatka tanskalaisseura Bröndbyssä tämän kauden jälkeen. Bröndby kertoo kotisivuillaan, ettei Pukin kanssa ole päästy yhteisymmärrykseen jatkosopimuksen ehdoista.

Pukki on pelannut Bröndbyssä syksystä 2014. Suomalaispelaaja on tehnyt tällä kaudella Tanskan liigassa 17 maalia. Bröndby pelaa tänä iltana kauden päätöspelinsä. Joukkue on sarjassa toisena kaksi pistettä Midtjyllandia perässä.