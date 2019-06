Mestareiden liigan finaalin ensimmäisen puoliajan aikana uimapuvussa kentälle juossut nainen oli ilmeisesti venäläinen malli Kinsey Wolanski, uutisoi brittilehti The Daily Mail.

Kentälle juosseella naisella oli yllään musta uimapuku, jossa luki "Vitaly Uncensored". Tämä on The Daily Mailin mukaan venäläinen aikuisviihdesivusto. The Daily Mailin arvion mukaan Wolanski on aikuisviihdesivuston perustajan tyttöystävä.

The Daily Mailin mukaan Wolanskilla on yli 300 000 seuraajaa Instagramissa, jossa hän säännöllisesti esiintyy vähäpukeisissa valokuvissa.

Madridissa lauantai-iltana pelatun finaalin voitti Liverpool maalein 2–0.

Juttua päivitetty kello 12:46: Alkuperäinen lähde oli The Daily Mail.