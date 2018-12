Tottenhamille tyly takaisku Wembleyllä – Wolves nousi komeaan voittoon

Tottenhamin liito jalkapallon Englannin Valioliigassa tyssähti tylysti nurmen pintaan lauantaina, kun Wembleyllä vieraillut sarjanousija Wolverhampton poistui futispyhätöstä 3–1-voitolla.

Tottenham lähti peliin viiden liigaottelun voittoputkessa, ja kahdessa edellisessä pelissään se takoi yhteensä 11 osumaa. Vauhti oli jatkumassa, kun maalitykki Harry Kane pamautti komean 1–0-maalin Tottenhamin hallitsemalla avauspuoliajalla.

Hienosti pääsarjapaluussaan syksyn pelannut Wolves oli kuitenkin toista mieltä. Tasoitus tuli 72. minuutilla Willy Bolyn puskettua kulmapotkun sisään, ja reilut kymmenen minuuttia myöhemmin Raul Jimenez vei vieraat johtoon. Vaihtomies Helder Costa täydensi Spurs-synkkyyden vielä 87. minuutilla.

Tottenhamilla on 20 ottelustaan 45 pistettä. Iltapelissä tänään kotonaan Arsenalin kohtaava sarjakärki Liverpool on 51 pisteessä. Huomenna Southamptonin vieraaksi matkaava Manchester City on liigakolmosena 44 pisteellä.