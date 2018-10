Tulossa lauantaina: JJK:lla edessään jopa historiansa tärkein ottelu

Näin totesi aikanaan Liverpoolin suuruuden luoja Bill Shankly: ”Jotkut ajattelevat, että jalkapallossa on kysymys elämästä ja kuolemasta. Voin vakuuttaa, että kyse on paljon vakavammasta.”

Jyväskylä ei ole Liverpoolin veroinen jalkapallokaupunki. Mutta lauantaina pelataan isoista asioista. JJK kohtaa AC Kajaanin. Tappio tarkoittaisi kettupaitojen putoamista Kakkoseen, tasapeli jättäisi JJK:lle vain pienen oljenkorren mutta voitto tarjoaisi mahdollisuuden pelastua. JJK:lla on tällä hetkellä 20 pistettä ja Kajaanilla 22. Päätöskierroksella JJK pelaa AC Oulun vieraana ja Kajaani kohtaa kotiottelussa HIFK:n.

On perusteltua väittää, että kyseessä on JJK:n seurahistorian tärkein ottelu. Vai onko sittenkään? Tässä tarjotaan 10 muuta kettuhistorian merkkipaalua kronologisessa järjestyksessä.

JJK-historian merkkipaalut

1. KPT-85–JJK, 8. lokakuuta 1995.

Vuonna 1992 JyP-77:n toiminnan jatkajaksi perustettu Jyväskylän Jalkapalloklubi kohosi suuremman yleisön tietoisuuteen kolmannen kautensa päätteeksi. Nousu Ykköseen varmistui Kemissä, jossa JJK oli toisessa karsintaottelussa parempi lukemin 2–0. Silloisessa nousijajoukkueessa oli paljon tuttuja nimiä myöhemmistäkin jalkapallokuvioista. Esimerkiksi voidaan heittää Ville Priha, Sükrü Uzuner, Petro Punna ja Pasi Laaksonen.

2. VarTP–JJK, 20. syyskuuta 1998.

JJK lähti kolmanteen Ykköseen kauteensa suurin toivein ja keväällä puheltiin jopa liigasta. Kesä olikin pelkkää sekasortoa ja joukkue vaihtoi kahdesti päävalmentajaa. Putoaminen varmistui maalivahtivalmentajana paremmin tunnetun Jori Särkän alaisuudessa Varkaudessa, jossa JJK hävisi ja Paul Taylor (Robertin isä) sai punaisen kortin. Tosin voittokaan ei olisi tuolloin pelastanut eksyksissä ollutta kettulaumaa.

3. JJK–KuPS Akatemia, 30. syyskuuta 2006.

JJK:n piti palata syksyn 1998 putoamisensa jälkeen nopeasti takaisin Kakkosesta Ykköseen. Vielä mitä. Paluuta odotettiin synkässä pimeydessä peräti kahdeksan vuotta. Ajanjaksolle mahtui myös organisaatiomuutos, kun vuonna 2000 Jyväskylän Jalkapalloklubi ry lopetti toimintansa ja tilalle tuli JJK Jyväskylä ry. Kesällä 2006 JJK oli vahva ja nousu sai sinetin jo syyskuun lopussa. Ketturyhmä murjoi neljä maalia tehneen Tommi Karin johdolla KuPS Akatemian 7–1 ja jäi sen jälkeen odottelemaan. Ville Prihan valmentaman joukkueen nousujuhlat lähtivät käyntiin sitten markkinointipäällikkö Ilkka Hyppösen kännykästä, johon tuli tieto nousun varmistaneesta Kingsin häviöstä.

4. JJK–HJK, 28. syyskuuta 2007.

Tulos cupin ottelussa oli Suomen mahtiseuraa vastaan JJK:lle lopulta tyly 0–4. Mutta. Harjulla ottelua seurasi 5 125 katsojaa. Se oli tupaten täysi. Se oli jalkapallo-ottelussa täydempi kuin koskaan ennen tai jälkeen. Edellisellä kierroksella JJK oli kaatanut kovan TPS:n jatkoajan jälkeen. Silloin tunnelma katsomossa oli täysin käsittämätön. Pitkän linjan jyväskyläläiset jalkapalloihmiset itkivät ilosta. Kesällä 2007 JJK pelasi Ykkösessä ja nostatti hienoilla otteillaan Jyväskylään ennen näkemättömän jalkapallobuumin.

5. JJK–PS Kemi, 18. lokakuuta 2008.

Päivämäärä, jolloin Jyväskylästä ja Keski-Suomesta tuli lopultakin liigakelpoinen. 2–1-voitolla PS Kemistä JJK varmisti nousunsa. Voitto-osuman viimeisteli huikean kauden pelannut Ykkösen maalikuningas Babatunde Wusu. Harjulla oli 4 744 katsojaa. ”Elämäni parhaat 90 minuuttia”, totesi JJK:n maalilla torjunut Sami Myllymäki. Juhlat kaupungilla jatkuivat myöhäiseen yöhön tai varhaiseen aamuun asti.

6. TPS–JJK, 27. huhtikuuta 2009.

Historian ensimmäinen liigaottelu on merkkipaalu ilman muuta. Kauden piti alkaa MyPan vieraana, mutta myöhäinen kevät siirsi avauksen Turkuun. TPS vei peliä mielin määrin, mutta JJK paini itselleen pisteen mukaan. Illan sankari oli opiskeluiden myötä hieman vahingossa JJK:hon eksynyt unkarilaismaalivahti Mihaly Szerovay.

7. JJK–KPV, 25. lokakuuta 2009.

Ensimmäinen liigakausi ei JJK:lta ollut millään tavalla ruusuinen. Se onnistui kuitenkin niukasti välttämään suoran putoamisen ja karsinnoissa asettui vastaan Kokkolan Pallo-Veikot. Kaksiosaisessa karsinnassa JJK haki ensin voiton Kokkolasta ja sinetöi liigapaikan 2–1-voitolla Harjulla. Kesä 2010 meni vastaavalla kaavalla. Tuolloin JJK kellisti karsinnoissa Viikingit.

8. Inter–JJK, 29. lokakuuta 2011.

Jollakin tavalla JJK:n tarinaan sopii se, että historian ainoa mitali varmistui ottelussa, jonka JJK hävisi ja että mitaliin tarvittiin brasilialais-saksalaisen pelaajan tekemä maali Ahvenanmaalla. Syksyllä 2011 mestaruutta juhli HJK. Inter nousi 2–1-voitolla JJK:sta hopealle ja myös Honka oli menossa JJK:n ohi pronssille. Viime hetkillä IFK Mariehamnin Hendrik Helmke teki Hongan verkkoon 2–2-tasoituksen. Se takasi Kari Martosen valmentamalle JJK:lle pronssimitalit. Mitali on JJK:n ainoa ja sitä se on varmasti vielä melko pitkään.

9. JJK–Stabaek, 5. heinäkuuta 2012.

”Tyytyväinen en ole ennen kuin JJK pelaa euro-otteluja ja Rantaväylä suljetaan pelien ajaksi”, totesi JJK:n silloinen toimitusjohtaja Joni Vesalainen Keskisuomalaisessa elokuussa 2009. Rantaväylää ei kesällä 2012 suljettu, mutta Eurooppaan JJK komeasti paineli. Eurooppa-liigan 1. karsintakierroksella JJK kohtasi Stabaekin. Ensimmäisessä ottelussa Harjulla JJK oli parempi lukemin 2–0 ja se siivitti jyväskyläläiset toiselle kierrokselle. Euroseikkailu päättyi Montenegrossa, kun FK Zeta oli parempi vierasmaalisäännön perusteella.

10. JJK–AC Oulu, 22. lokakuuta 2016.

Toinen liiganousu oli kova temppu. Se onnistui lähes kokonaan oman kylän pojilla. Nousu varmistui 2–1-voitolla AC Oulusta. Tällä kertaa nousu ei kuitenkaan laittanut Harjua ja kaupunkia yhtä sekaisin kuin ensimmäinen nousu syksyllä 2008. Harjulla oli 3 752 katsojaa ja he ottivat nousun vastaan varsin hillitysti. Tuskin he kuitenkaan aavistivat, että aika tarkkaan kaksi vuotta myöhemmin pelkona on toinen peräkkäinen putoaminen. Mutta niin se vain on.