Turkulainen Inter pestasi kamerunilaisjalkapalloilijan

Kamerunilaispelaaja Daniel Kamy Ntankeu siirtyy turkulaisen jalkapalloseuran FC Interin riveihin. Inter tiedotti maanantaina, että Kamy Ntankeun sopimus on yksivuotinen ja siinä on lisäksi seuran optio toisesta vuodesta. Topparina pelanneen kamerunilaisen edellinen seura on Montenegron pääsarjaa pelaava FK Dečić.

– "Dany" on mielenkiintoinen nuori toppari, joka tuo joukkueeseemme kaivattua voimaa ja fyysisyyttä, totesi Interin päävalmentaja Fabrizio Piccareta tiedotteessa.