Uefa-pomo: Videotuomari Mestarien liigaan mahdollisesti kaudeksi 2019–2020

Euroopan jalkapalloliitto Uefan puheenjohtajan Aleksander Ceferinin mukaan videotuomari voitaisiin ottaa Mestarien liigassa käyttöön kaudella 2019–2020. Ceferin on puhunut videotuomarin puolesta varovaisesti, vaikka sitä käytetään isoista liigoista jo Italiassa ja Saksassa. Lisäksi kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on hyväksynyt sen käytön ensi kesän MM-kisoissa.

– Mestarien liiga on kuin Ferrari tai Porsche. Et voi ajaa niillä heti, vaan tarvitset harjoittelua ja testaamista. Jokaisen on ymmärrettävä, miten se toimii, Ceferin sanaili italialaislehti Gazzetta dello Sportissa.

Ceferinin mielestä videotuomariin liittyy tällä hetkellä vielä liikaa epäkohtia.

– Olen nähnyt koomisia tilanteita otteluissa, joissa sitä on käytetty, Ceferin selvitti.