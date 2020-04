Uefa vaatii Euroopan liigoja pelaamaan sarjakautensa loppuun – kausia voidaan pelata heinä-elokuussakin

Euroopan jalkapalloliitto Uefa vaatii, että kaikki maanosan kansalliset liigat pelataan loppuun kentällä koronaviruspandemian aiheuttamasta tauosta huolimatta.

Uefa, Euroopan seurayhdistys ja Euroopan liigojen kattojärjestö lähettivät jäsenilleen asiasta kirjeen, jonka Reuters ja AP ovat saaneet haltuunsa.

Kannanotto on selkeä reaktio Belgian liigan aikeelle ilmoittaa kautensa päättyneeksi ja julistaa sarjajohtaja Club Brugge mestariksi. Liigan yleiskokouksen on tarkoitus vahvistaa asia 15. huhtikuuta. Myös muutamissa muissa maissa on pohdittu kausien julistamista päättyneiksi.

Uefan mukaan kaikki liigamestaruudet täytyy ratkaista pelaamalla. Liitto vihjasi, että kabinettipäätöksellä saadut sijoitukset eivät välttämättä oikeuta paikkaan eurokentillä.

Kirjeessä sanottiin Uefan työstävän aikataulua, jossa kotimaisia liigoja ja Uefan kilpailuja voitaisiin pelata vielä heinä-elokuussa. Virallisesti kausi olisi pitänyt pelata loppuun 30. kesäkuuta mennessä, mutta se ei näytä enää mahdolliselta. Mestarien liiga ja Eurooppa-liiga pelattaisiin loppuun sen jälkeen, kun kansalliset liigat olisi saatu päätökseen.

– Kilpailuiden lopettamisen pitäisi olla vain vihoviimeinen keino, johon turvaudutaan kun mikään kalenterivaihtoehto ei antaisi mahdollisuutta pelata kautta loppuun, kirjeessä sanottiin.

Kesän kalenteriin on vapautunut tilaa, kun Uefa on siirtänyt jalkapallon miesten EM-kisat ensi vuoteen. Silti on selvää, että jos sarjakaudet pelataan kesällä loppuun, vaikuttaa se myös kauteen 2020–21, sillä seuraava kausi alkaa useissa maissa jo elokuussa. Kirjeessä sanottiinkin, että kalenteria suunnitellessa pitäisi myös miettiä jo seuraavan kauden aikataulua.

– Olemme luottavaisia, että jalkapallo voi alkaa uudelleen tulevina kuukausina, kun viranomaisten asettamat ehdot täyttyvät. Uskomme, että päätökset kansallisten sarjojen lopettamisesta tässä vaiheessa ovat ennenaikaisia ja aiheettomia.