Urho voittoon sarja-avauksessa – ”Tehtiin maalit aika hyvällä prosentilla”

Suolahden Urho käynnisti jalkapallon Nelosen (Keski-Suomi) perjantaina, kun Äänekoskella pelatussa kamppailussa kellistyi Football Club Kurd (Jyväskylä) maalein 2-1 (0-1).

– Joukkue esiintyi kokonaisuutena hyvin. Avausjaksolla meillä ei ollut kovinkaan montaa tilannetta, mutta puolustussuuntaan joukkue pelasi hyvin aina maalivahti Tommi Minkkistä myöten, Urho-luotsi Pekka Parviainen paalutti pelin päätyttyä.

Urhon kauden avausosumat syntyivät toisella jaksolla, jolloin maaliverkkoja heiluttivat Ville Ahola ja Juha-Matti Mäkipää.

– Toisella jaksolla puolustuspeli palkittiin ja kun paikat tuli, niin tehtiin maalit aika hyvällä prosentilla. Varsinaista hätää meillä ei ollut missään vaiheessa, vaikka vastustajalla omat hetkensä olikin.

– Urho on joukkueena sitkeä ja siltä löytyy luonnetta pelata. Puolustetaan hyvin, taistellaan, voitetaan kaksinkamppailuja ja sitä kautta päästään riistoista hyökkäämään.

Seuraavan kerran Urho on tositoimissa perjantaina 18. toukokuuta, jolloin kotiviheriölle vieraaksi saapuu Lohikosken Pallokerho Jyväskylästä.

–LPK on varmasti yksi Nelosen kovimpia ennakkosuosikkeja ja todennäköisesti sieltä tulee kova ryhmä vastaan. Nousijajoukkueena meillä on edessä haasteita, mutta haastajana on usein myös hyvä lähteä taisteluun. Mitään hävittävää meillä ei ole ja jos säilytetään hyvä taisteluilme kovan luonnepelaamisen ohella, niin varmasti moni joukkue on kanssamme vielä vaikeuksissa.