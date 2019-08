Vaajakosken nurmella nähtiin kahdeksan osuman maalitalkoot – pisteet jäivät kotijoukkueelle

FC Vaajakoski kaatoi Kajaanin Hakan värikkäiden vaiheiden jälkeen 5–3 (3–3). Voitto on vaajakoskelaisten kolmas peräkkäinen kotinurmella ja samalla saavutettiin historiallinen kuudes peräkkäinen tappioton ottelu Kakkosessa.

Ensimmäisellä puoliajalla nähtiin edellisen kotipelin tapaiset maalijuhlat kummankin joukkueen tehdessä kolme maalia. Vieraat ehtivät kahdestikin johtaa kahdella maalilla, mutta FCV ei lannistunut, vaan kiri tasoihin jo ennen taukoa. Toinen puolikas oli tarkempaa peliä, mutta viimeisen kymmenminuuttisen aikana FCV ratkoi pelin Tomi Karlstedtin tehdessä kauden ensimmäisen maalinsa ja Toni Järvisen iskettyä vielä lopussa hattutempunsa täyteen.

– Jalkapallo-ottelu on parhaimmillaan täynnä suuria tunne-elämyksiä ja taas tarjottiin kotiyleisölle koko rahan edestä jännitystä. Ansaittu voitto pelitilanteisiin nähden meille ja parasta tässä on seurankin kannalta se, että nyt putoamispeikko on selätetty kaikkien matemaattistenkin laskelmien jälkeen reilu kuukausi ennen sarjan päättymistä, FCV:n päävalmentaja Mika Järvinen iloitsi.