Perjantaina alkava Valioliiga käynnistyy suomalaisittain miellyttävästä asetelmasta. Viime kaudella maaliverkkoja venytelleen Teemu Pukin Norwich City kohtaa monelle suomalaiselle rakkaan Liverpoolin kauden avausottelussa.

Valioliigan ja Mestaruussarjan väliä seilaava itäenglantilaisjoukkue oli tällä kertaa kolme kautta poissa pääsarjasta.

Norwich joutuu tänäkin kautena taistelemaan sarjapaikan säilymisestä, koska heikko puolustaminen ei pidä joukkuetta pinnalla. Seura sai kuitenkin pidettyä joukkueessa kaikki runkopelaajat, mikä on hyvä merkki.

Toivoa Norwichin pisteiden kauhomiseen antavat Emiliano Buendia ja Onel Hernández, joiden kanssa Pukki joko syötti tai viimeisteli kymmenen maalia viime kaudella.

Päävalmentaja Daniel Farke on haastatteluissa väläytellyt Pukkia joukkueen tärkeimmäksi pelaajaksi. Tosiasiassa se kuitenkin on Buendia, joka jostain kumman syystä allekirjoitti jatkosopimuksen Norwichin kanssa.

Kotkalainen kapuaa kymmenen maalin kintaille tänä vuonna. Jää kuitenkin nähtäväksi, riittävätkö Pukin suoritukset samaan kuin Salomón Rondónin.

Venezuelalainen onnistui maaleillaan säilyttämään niin Newcastle Unitedin kuin West Bromwich Albionin Valioliigassa neljänä kautena peräkkäin.

Paluun Valioliigaan tekee myös kolme kautta Mestaruussarjassa suuntaa hakenut Aston Villa, joka ehti olla Englannin pääsarjassa 29 vuotta putkeen ennen putoamistaan kauden 2015–2016 lopussa.

Samalla birminghamilaisjoukkue ottaa haltuun liigan vanhimman tittelin, sillä Villa täyttää marraskuussa jo 145 vuotta.

Nousukauden päätteeksi Birminghamin kaupunki lupasi joukkueelle juhlat. Päävalmentaja Dean Smith yhdessä seuran toimitusjohtajan Christian Purslow’n kanssa kuitenkin päätti, että nousujuhlat faneille olisivat liiallista hemmottelua.

– Me olemme Aston Villa. Järjestämme paraateja, kun voitamme pokaaleja tai sarjan. Emme silloin, kun olemme kolmansia ja nousemme karsinnan kautta, Purslow totesi tuolloin (avfc.co.uk, 28.5.2019). Tämä kertonee jotain birminghamilaisesta jalkapallokulttuurista.

Joukkueen ehdottomasti tärkein pelaaja on koko uransa, yhtä lainapestiä lukuun ottamatta, Villansissa pelannut kapteeni Jack Grealish. Heti perässä tulevat Conor Hourihane ja John McGinn, jonka fanit äänestivät viime kauden parhaaksi pelaajaksi.

Kaikkien kolmen merkitys on kasvanut, koska viime kaudella 26 maalia joukkueelle tehnyt lainapelaaja Tammy Abraham palasi Chelseaan.

Peräsimessä hääräävä Smith vaati seurajohdolta rahaa käytettäväksi ensimmäiselle pääsarjakaudelle, jotta säilyminen voitaisiin taata. Vahvistuksia on saapunut lähes 150 miljoonan euron edestä. Enemmän kulutti vain Manchester United.

Tärkeimmät hankinnat ovat viime kauden lainassa ollut toppari Tyrone Mings sekä hyökkääjä Wesley Moraes, joka on seurahistorian kallein pelaajaostos 25 miljoonalla eurolla.

Viimeinen nousija on Sheffield United, jonka kanssa tuhkimotarinaa elää jälleen yksi saudiprinssi. Abdullah bin Musa’ad bin Abdul Aziz osti vuonna 2013 seuran omistavasta yhtiöstä puolet.

Kun Sheffield viimein kampesi itsensä League Onesta jälleen Mestaruussarjaan, se nousi heti seuraavana kautena Valioliigaan kymmenen vuoden tauon jälkeen.

Sheffield päästi viime kaudella Mestaruussarjan vähiten maaleja yhdessä Middlesboroughin kanssa. Lisäksi tälle kaudelle jöötä pitämään on 360 Valioliiga-ottelua Evertonissa pelannut Sheffield United kasvatti Phil Jagielka.

Maalinteossakaan ei ole ollut liian suurta takkuilua, ja kapteeni Billy Sharp on jatkanut maalitehtailua myös harjoitusotteluissa. Lisäksi viime kauden avauskokoonpanosta kuusi pelaajaa on ollut seurassa yli kolme vuotta, joka on nykyjalkapallossa harvinaista herkkua.

Sheffield saattaa olla tämän kauden musta hevonen, mutta todennäköisesti joukkuetta vaivaa klassinen ”materiaali ei riitä” -ongelma.