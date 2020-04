Valioliiga ei jatku vielä toukokuun alussa – pelaajilta pyydetään palkanleikkausta

Jalkapallon Englannin Valioliiga ilmoitti ryhtyvänsä mittaviin toimiin koronaviruspandemian keskellä. Kaikki 20 liigajoukkuetta päättivät yhteisessä kokouksessaan perjantaina, että ne ehdottavat pelaajilleen 30 prosentin palkanalennusta pelaajien vuosipalkoista. Palkanalennuksilla seurat pyrkivät ehkäisemään pandemian aiheuttamia talousvahinkoja ja suojelemaan seurojen työntekijöitä.

Valioliiga-pelaajan keskimääräinen vuosipalkka on noin kolme miljoonaa puntaa Global Sports Salaries -sivuston tutkimuksen mukaan.

Seurojen edustajat ja Englannin ammattilaisjalkapalloilun pelaajayhdistys PFA keskustelevat palkkaleikkausten yksityiskohdista lauantaina.

Sarjakauden jatkumista päätettiin odotetusti lykätä. Liiga päätti, että kausi ei jatku vielä toukokuun alussakaan. Aikaisemmin Valioliiga oli kertonut keskeyttäneensä sarjan huhtikuun 30. päivään asti.

– Kauden jatkuminen tapahtuu vain hallituksen täydellä tuella ja kun lääketieteelliset ohjeistukset sen sallivat, liiga korosti tiedotteessa.

Kaikilla joukkueilla on Englannissa vankka tahto pelata kausi loppuun normaalisti, sillä joukkueet saattavat menettää pelaamattomista peleistä jopa satoja miljoonia puntia rahaa liigan televisio-oikeudet omistaville kanaville.

Valioliiga päätti avata myös rahakirstunsa Englannin alempien sarjaportaiden joukkueille. Valioliiga lahjoittaa 125 miljoonaa puntaa alemmille tasoilleen Englannin liigalle ja Kansallisliigalle. Valioliiga kertoi antavansa myös 20 miljoonaa puntaa Britannian terveydenhuoltojärjestelmä NHS:lle.

Useita vaihtoehtoja

Britannian yleisradioyhtiö BBC kokosi sivuilleen eri skenaariot, jotka englantilaisella jalkapallolla on maan sarjakausien loppuunsaattamiseksi koronaviruksen keskellä.

Eräs vaihtoehto on liigakausien pelaaminen loppuun takarajaan mennessä. Loogisin päivämäärä takarajaksi olisi 30. kesäkuuta, sillä pelaajien sopimukset ovat voimassa siihen asti.

Otteluiden pelaaminen ilman yleisöä on mahdollinen ratkaisu, mutta sotisi tällä hetkellä lääkintäohjeistuksia vastaan. BBC kirjoittaa kuitenkin, että on todennäköistä, että nykyisiä liikkumisrajoituksia poistetaan tulevaisuudessa asteittain. Tästä syystä on mahdollista, että ensimmäiset jalkapallo-ottelutkin koronaviruskriisin jälkeen pelataan suljettujen ovien takana.

Kauden mitätöiminen tai kauden päättäminen nykyisiin sijoituksiin olisivat viimeisiä vaihtoehtoja. Euroopan jalkapalloliitto Uefa on korostanut haluavansa, että Euroopan kansalliset sarjat pelataan loppuun asti. Uefa vihjasi, että kabinettipäätöksellä saadut sijoitukset eivät välttämättä oikeuta paikkaan eurokentillä.

BBC:n mukaan liigat voivat myös kuunnella hallitusta ja terveysviranomaisia ja kun jalkapallo-otteluillekin on annettu vihreää valoa, sarjakaudet voidaan pelata loppuun – oli kuukausi mikä tahansa. Kysymysmerkeiksi nousevat, mitä tapahtuu tuleville sarjakausille ja miten tämä sopisi muiden Euroopan sarjojen aikatauluihin.

Pelaajien ottelukunto puhuttaa

Urallaan paljon kokenut ja voittanut jalkapallon mestarivalmentaja Carlo Ancelotti painottaa, että kaikkien Valioliigan joukkueiden on aloitettava joukkueharjoitukset samana ajankohtana, kun jalkapallokausi joskus tulevaisuudessa jatkuu.

– On yksi tärkeimmistä asioista, että kaikki joukkueet jatkavat harjoittelua samaan aikaan, jotta kukaan ei saa etua toisiin nähden. Pelaajat kykenevät nykyään olemaan pelikunnossa parissa viikossa, Evertonin italialaismanageri sanoi ranskalaiselle L'Equipelle perjantaina.

Huhtikuun loppuun mennessä pelitauko liigassa olisi jo seitsemän viikon mittainen, mutta Ancelotti uskoo pelaajien pääsevän otteluiden vaatimaan kuntoon nopeasti.

– Se on pitkä aika, mutta pelaajille ei ole ongelma pelata seitsemän tai kahdeksan viikon jälkeen. He eivät tietystikään ole sataprosenttisessa kunnossa, mutta he pystyvät sen tekemään, Ancelotti sanaili.

Manchester Cityn belgialaistähti Kevin De Bruyne toivoo joukkueille pidempää valmistautumisjaksoa, sillä hän pelkää nopean paluun kentille johtavan lukuisiin loukkaantumisiin. Belgialainen on avoin myös ajatukselle, että kautta ei pelattaisi lainkaan loppuun.

– Normaalisti pelaajat tarvitsevat 3–4 viikon valmistautumisjakson. Jos jatkamme välittömästi, kaikki pelaajat ovat loukkaantuneita parin pelin jälkeen, De Bruyne sanoi The Independentin mukaan.

– Tiedän, että tähän liittyy paljon rahaa. Mutta uskon, että odottaminen näin pitkään päätöksenteon suhteen voi tuottaa ongelmia ensi kaudella.

Kotimaa ajatuksissa

Ancelotti, 60, on voittanut urallaan Mestarien liigan tittelin sekä pelaajana että valmentajana ja juhlinut valmentajana liigamestaruuksia Italiassa, Saksassa, Ranskassa ja Englannissa. Elämä ilman jalkapalloa on konkarille uusi kokemus.

– Pysyn yhteydessä pelaajiini. En soita heille säännöllisesti, mutta lähetämme tiimini kanssa heille harjoitusohjelman, jotta he pysyvät kunnossa. Vaikka tiedänkin, että he ovat (hyvässä kunnossa).

Liverpoolin kodissaan pysytellyt Ancelotti on ollut tiuhaan yhteydessä kotimaahansa Italiaan, josta on tullut pahimmin koronaviruksesta kärsinyt maa. Jalkapallo ei ole tällä hetkellä prioriteettina.

– Minulle ei ole mitään väliä, pelaammeko kesä-, heinä- tai elokuussa. Meidän pitää ajatella ihmishenkiä tällä hetkellä.