Valioliigan miehiä ja perinteitä – Irlanti on Huuhkajille tiukka vastustaja

Suomen miesten jalkapallomaajoukkuetta odottaa sunnuntaina Dublinissa hankala vastustaja, kun joukkue kohtaa Kansojen liigassa Irlannin.

Kotijoukkue Irlannin pelaajista lähes kaikki edustavat seuratasolla englantilaisjoukkueita. Runkomiehistä useat tienaavat elantonsa Valioliigassa.

Englannin Valioliigan seuraajille tuttuja irlantilaisnimiä ovat muun muassa Tottenhamiin hiljattain siirtynyt Matt Doherty, Sheffield Unitedin John Egan ja Enda Stevens, Evertonin Seamus Coleman, Southamptonin Shane Long sekä Crystal Palacen James McCarthy.

Shane Duffy puolestaan suuntasi syyskuun alussa lainapestillä Brightonista skotlantilaisjätti Celticiin.

Suuria maailmantähtiä Irlannin riveistä ei löydy, mutta monien papereissa esimerkiksi Doherty on Valioliigan eliittipuolustajia. Hyökkääjä Adam Idah puolestaan pelaa Teemu Pukin joukkuekaverina Valioliigasta pudonneessa Norwichissa.

Irlanti on Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan tuoreimmalla maailmanlistalla sijalla 34 ja Suomi sijalla 58. Irlanti on perinteikäs jalkapallomaa, joka on yltänyt sekä MM- että EM-lopputurnauksiin kolmesti.

Irlanti aloitti vierastasapelillä

Suomi aloitti Kansojen liigan B-divisioonan torstaina 0–1-kotitappiolla Walesille. Irlanti pelasi 1–1-vierastuloksen Bulgariaa vastaan, kun Duffy tasoitti lisäajalla.

Bulgaria-peli oli Stephen Kennylle ensimmäinen ottelu Irlannin päävalmentajana.

Suomalaispelaajien valmistautumis- ja palautumisaika jää lyhyeksi, sillä torstain Wales-kamppailun lisäksi joukkueella on takanaan lento Irlantiin.

– Peli tulee aika nopeasti. Täytyy miettiä, mikä tiettyjen pelaajien energiataso on. Aika paljon määrittelee myös, millaisella ryhmityksellä lähdemme Irlantia vastaan, Suomen päävalmentaja Markku Kanerva sanoi Wales-ottelun jälkeen.

Huuhkajat pelasi Walesia vastaan kolmen keskuspuolustajan ryhmityksellä, mutta Irlanti-ottelussa joukkue saattaa palata normaaliin neljän puolustajan linjaan.

Suomen puolustuspelaaminen toimi Walesia vastaan kelvollisesti, mutta hyökkäyssuuntaan jäi runsaasti parannettavaa.

– Lupaan meidän olevan sunnuntaina joukkue, joka taistelee, juoksee ja tekee kaikkensa Suomen paidan eteen. Me olemme kaikki todella ylpeitä, että olemme tässä mukana, kapteeni Tim Sparv sanoi Palloliiton verkkosivuilla.

Irlanti taistelee yhä EM-paikasta

Suomi lunasti historiallisesti paikkansa ensi kesänä pelattavaan miesten EM-lopputurnaukseen, mutta Irlanti joutuu vielä jännittämään. Irlanti jäi EM-karsintalohkossaan Sveitsin ja Tanskan taakse kolmanneksi.

Maa on kuitenkin mukana karsintojen pudotuspeleissä, joista se saattaa napata turnauspaikan. Irlanti kohtaa ensi kuussa karsintojen pudotuspeleissä Slovakian.