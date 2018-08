Valmentaja: Ronaldo tekee Serie A -debyyttinsä lauantaina

Cristiano Ronaldo nähdään tositoimissa, kun jalkapallon Italian pääsarja Serie A alkaa lauantaina Juventuksen ja Chievon ottelulla. Juve-valmentaja Massimiliano Allegri vahvisti perjantaina, että torinolaisseuran tähtihankinta päästetään irti heti liigakauden alkuun.

– Ronaldo tekee debyyttinsä. Kaikki (pelaajat) ovat hyvässä kunnossa, myös MM-finaalissa pelanneet (Mario) Mandzukic ja (Blaise) Matuidi, Allegri kertoi.

Juve hakee jo kahdeksatta peräkkäistä Italian mestaruuttaan. Allegri muistuttaa, että Ronaldosta huolimatta töitä riittää.

– On vältettävä ajattelemasta, että voitamme vain koska meillä on Cristiano. Vaikea kausi luvassa, on oltava valmiina heti alussa kovaa Chievoa vastaan.

Veronalaista Chievoa edustaa seuran kanssa kesäkuussa jatkosopimuksen tehnyt Perparim Hetemaj.